Украина в тисках Путина. Начнет ли Россия новую войну?

Уходящая неделя стала самой насыщенной за последнее время сообщениями о массовой переброске российских войск на запад страны и чуть ли о неминуемом наступлении России на Украину. Не выдержали даже сами украинские власти, которые долгое время старались снизить накал страстей на фоне алармистских публикаций в западных СМИ. Радио Свобода попыталось выяснить, что в реальности стоит за этими тревожными публикациями и сообщениями.

Квинтэссенцией тревожного настроения стала публикация Bloomberg 21 ноября, в которой со ссылкой на источники в разведке США говорилось о возможном наступлении на Украину не только из России, но и с белорусской территории, а также из аннексированного Крыма. По данным этих источников, предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 батальонных технических групп численностью около ста тысяч человек, а российские власти якобы уже призвали на службу десятки тысяч резервистов. В новой публикации Bloomberg в пятницу, 25 ноября, уточняется, что речь идет о возможной мобилизации 300 тысяч военнослужащих и о передислокации войск, которая затронула даже бесконечно далекую от Украины Камчатку.

Вслед за первой статьей Bloomberg впервые за долгое время в подобном ключе высказались и представители Украины: руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов даже назвал предполагаемую дату начала боевых действий – январь-февраль 2022 года.

Мнения экспертов о том, насколько реальна угроза для Украины и что стоит за новой эскалацией, разнятся. По одной версии, США не хотят, чтобы российская военная операция застала Европу врасплох, как аннексия Крыма, и поддерживают таким образом должный градус настороженности своих партнеров. Другие говорят о реакции Москвы на использование Украиной новейших систем вооружений – например беспилотных аппаратов "Байрактар" и поставляемых Украине из США противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (последним можно объяснить тот факт, что часть перебрасываемых на запад российских танков оснащена специальной защитой от них).

Сами российские власти не отрицают и не подтверждают массовой переброски войск. Владимир Путин 19 ноября напомнил о "бомбардировщиках НАТО", которые "летают на расстоянии 20 км от границ России", министр обороны Сергей Шойгу 11 ноября сказал, что его ведомство расценивает "военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке".

речь не просто о каком-то локальном участке, как это было в 2014–15 годах в Ростовской области, а обо всей границе

Так или иначе, последний раз о возможном российском наступлении на Украину так часто говорили лишь весной этого года – хотя тогда для скопления войск у западных границ России было больше правдоподобных объяснений, не связанных с вероятностью новой войны. За этим последовала разрядка, но осенью соцсети снова наполнились фотографиями и видео перебрасываемых из центра России на запад танков и другой военной техники.

Вслед за риторикой официальных лиц в Украине, США и странах НАТО менялись и оценки независимых исследователей, которые отслеживают передвижения российских войск по социальным сетям и спутниковым снимкам. Несмотря на то что основные точки сосредоточения техники, полигоны в Ельне и Погоново, находятся в 250 километрах от украинской границы, заявления экспертов также становятся все тревожнее.

слишком много свидетельств и движений вокруг Украины. Их нельзя приписать "рутинным учениям"

"Те, кто меня знают, знают и то, что я далек от паникерства. Но сейчас появляется просто-напросто слишком много свидетельств и движений вокруг Украины. Их нельзя приписать "рутинным учениям". Вдобавок к этому все более воинственная риторика России по отношению к Украине и российские учения, проведенные в последние несколько месяцев, предполагают гораздо более высокую вероятность войны, чем в марте-апреле. Даже с учетом того, что российские силы пока развернуты не до конца", – пишет в твиттере польский военный эксперт Конрад Музыка.

По словам аналитика расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, который вместе с коллегами специализируется на отслеживании и анализе открытых данных о дислокации и перемещениях российских войск, суммарная численность войсковой группировки у украинских границ к началу следующего года может вчетверо превысить показатели 2014–2015 годов – периода активных боевых действий на востоке Украины. Несмотря на это, Левиев призывает с осторожностью относиться к цифрам как таковым, отмечая, что сами по себе они могут быть лишь косвенным доказательством подготовки российского вторжения на украинскую территорию.

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"Войск уже достаточно для начала боёв"

– В начале ноября вы писали о передислокации российских войск с полигона в Погоново в Ельню. Тогда вы говорили об определенных "опасениях", что эта переброска может быть связана с подготовкой военной акции против Украины. Что изменилось за этот месяц?

Это угроза и Украине, и западным странам, которые являются партнерами Украины

– Как мы полагали изначально, весной технику в Погоново привозили для возможной военной акции или просто для устрашения – чем это в итоге и оказалось, как нам кажется. Перемещение в Ельню мы связывали с тем, что технику отправляют на зимовку, поскольку в Погоново нет никакой инфраструктуры для обслуживания техники, там просто поле и стрелковые объекты, а в Ельне рядом есть 59-й танковый полк, где технику можно обслуживать и поддерживать ее в рабочем состоянии, чтобы она пережила зиму. Сейчас мы видим, что техника действительно уехала в Ельню и освободила Погоново, но теперь на освобожденные места приезжает новая техника, уже другая, и эту новую технику невозможно связать как-либо с какими-то учениями или переоснащением и перевооружением воинских частей, которые находятся поблизости. Это как минимум совершенно очевидный жест – угроза и Украине, и западным странам, которые являются партнерами Украины. Кроме того, техника прибывает не только в Погоново, в Воронежскую область, но и активно стягивается в Крым.

– О каких частях и подразделениях идет речь? Можно ли оценить их численность и сравнить ее с численностью российских войск, которые были задействованы в украинских событиях в 2014–15 годах?

– В Ельню, в Смоленскую область, уехала 41-я общевойсковая армия, которую весной перебрасывали в Погоново. На ее место в Погоново прибыла 4-я танковая дивизия и 1-я танковая армия, что для нас выглядит довольно-таки пугающе, потому что такая переброска для этих подразделений нехарактерна. В Крым перебрасываются различные мотострелковые подразделения и бригады из Кавказского региона, которые относятся к 58-й и 49-й армиям. Судя по тем данным, которые публикуют официальные лица Украины и западные СМИ, речь идет примерно 40 батальонных тактических группах, сосредоточенных вдоль всей границы России и Украины. То есть речь не просто о каком-то локальном участке, как это было в 2014–15 годах в Ростовской области, а обо всей границе. Плюс, как мы видим по примеру Ельни, учитываются и те соединения, которые находятся совсем не близко от границы с Украиной, а скорее на белорусско-российской границе, в частности это 41-я общевойсковая армия. Уже поэтому сравнения с ситуацией 2014–15 годов некорректны. Тогда была другая ситуация и другие задачи.

Я заранее делаю ремарку, чтобы цифры не звучали как угрожающие или паникерские: в 2014–15 годах звучали оценки порядка 10 батальонных тактических групп. Сейчас их порядка 40. Это не значит, что надо взять события 2014–15 годов и умножить их на четыре, потому что тогда это было на относительно небольшом участке границы в Ростовской области. Кроме того, тогда совершенно другой была и украинская армия, не такой боеспособной и вооруженной, как сейчас.

количество войск, которые сейчас стоят вдоль границы, можно назвать "беспокоящим"

Сосредоточение такого большого количества войск вдоль границы вовсе не означает, что наступление обязательно будет. Но при этом, действительно, количество войск, которые сейчас стоят вдоль границы, скажем так, можно назвать "беспокоящим". Если мы говорим о теоретической военной операции с наступлением, в том числе, на территории, которые сейчас находятся под контролем Киева, то при текущих темпах стягивания войск необходимое количество войск на границе России и Украины скопится примерно к январю-февралю следующего года. В этом мы согласны с оценками и украинских, и западных официальных лиц.

Мне не особо верится в то, что такая операция будет. Если же мы говорим просто о каком-то возобновлении боев в Донбассе, на территориях, которые находятся под контролем сепаратистов, то и текущего масштаба войск уже достаточно для начала боев и попытки нанести какой-то удар по украинским селам в этих районах.

"250 километров можно преодолеть марш-броском за несколько суток"

– И в вашей речи, и в других комментариях часто звучит словосочетание "у границ Украины". В то же время и Погоново, и Ельня – это 250 с лишним километров от этой границы. Все-таки это не артиллерия, которая в 2014–2015 годах стояла у украинской границы и обстреливала буквально находящиеся за ней украинские позиции.

Погоново, Ельня – уже готовые объекты, куда можно просто привезти технику и складировать ее

– Отчасти да, но это, скорее, связано с другими факторами. Учитывая количество единиц боевой техники, которое стягивается к границе, им нужно место, где все это располагать. Просто "выезжать в поля" вдоль границы логистически очень сложно. Нужно искать места, которые бы все эту технику в себя вмещали, прокладывать дороги. А заранее готовых объектов вдоль всей границы, на маленьком от нее расстоянии, просто нет. Есть Погоново, Ельня – уже готовые объекты, куда можно просто привезти технику и складировать ее, вот их и используют. А условно значительное расстояние в 250 километров можно преодолеть марш-броском за сутки или за двое-трое суток. В 2014–15 годах у России была похожая тактика, когда в "глубоком тылу" были более значительные объекты скопления войск, просто отдельные части по необходимости перебрасывались еще ближе к границе и там производили наступательные операции. Мы еще в предыдущей публикации отмечали беспокоящее нас видео, где видна колонна военной техники, следующая по трассе М-4 в сторону Ростова и сворачивающая с этой трассы в поля, едущая в сторону границы с Украиной. Подобные пугающие видео, где техника в значительном объеме уже едет именно в сторону границы с Украиной, уже были, и мы не знаем – может быть, там уже есть какие-то временные полевые лагеря, которые мы просто пока не нашли. Мы, скорее, даже склоняемся к тому, что эти три объекта – Ельня, Погоново и полигон Опук в Крыму – это, скорее всего, не все места, где сейчас сосредотачивается техника. Возможно, есть более мелкие лагеря, которые находятся ближе к границе, с определенной специфической техникой. Мы вполне это допускаем.

– Мы всё говорим о технике, а есть ли какие-то признаки того, что и личный состав в большом количестве перебрасывается на Запад?

российский контрактник говорит, что он подписал контракт и его отправляют в командировку "в поля на зиму"

– Пока такого нет. Мы думаем, что если начнет перебрасываться личный состав, мы обязательно увидим подобные сообщения в соцсетях, потому что будут обеспокоены как минимум родственники, близкие солдат, которые будут, опять же, как в 2014–15 годах, писать и говорить, что их родственников посылают в командировку в Ростовскую область, в Смоленскую область, "на границу", как они тогда говорили. Исходя из этого будет понятно, что готовится уже активная фаза, но ничего подобного пока не было. Было одно видео, которое мы отметили во вчерашней публикации, где российский контрактник говорит, что он подписал контракт и его отправляют в командировку "в поля на зиму". Фраза довольно знакомая нам по 2014–15 годам и довольно пугающая, однако это единичный случай, массовости подобных сообщений пока нет.

При этом единичные случаи вполне объяснимы: технику, которую перевозят, надо как-то довезти до полигона от железнодорожной станции, то есть нужны водители, нужны люди, которые будут охранять этот полигон, и так далее. А вот большой переброски личного состава пока нет. С другой стороны, перебросить личный состав, даже из дальних уголков России, за короткий срок несложно. У нас есть военно-транспортная авиация, которая за считаные дни запросто сможет перебросить тысячи человек.

"Наступление с территории Беларуси маловероятно"

– Вы сказали, что сложно эти передвижения объяснить какими-то учениями. И все-таки существуют ли какие-то альтернативные объяснения массовой передислокации войск?

– На данный момент мы никаких альтернативных объяснений не видим, более того, когда вопросы о перемещении войск к границе задаются российским официальным лицам, то Песков, конечно, отвечает в своем типичном стиле, что "Россия имеет право перемещать войска внутри своей территории, как захочет, и не стоит по этому поводу беспокоиться", но это бессмысленный комментарий, а вот Владимир Путин говорит, что это фактически является ответом на действия НАТО вблизи российских границ. Мы полагаем, что он имеет в виду, во-первых, действия американских кораблей в акватории Черного моря, во-вторых, действия разведывательных самолетов вблизи границ воздушного пространства России. Кроме этого, последние пару недель со стороны официальных лиц, в том числе российских военных чиновников, слышны слова о том, что НАТО якобы будет размещать инфраструктуру в Украине, и под видом учебных центров во Львове на самом деле будут размещены "ракетные центры". Видимо, нынешнее сосредоточение войск является своего рода ответом на подобные действия НАТО в голове Владимира Путина.

– Предположим, что Россия и правда готовится к каким-то действиям по отношению к Украине. Можно ли по имеющимся в открытых источниках данным предположить, что это будут за действия? Часто можно услышать слово "вторжение", но только ли вторжение является возможным сценарием?

вся необходимая техника вдоль границы есть. Есть и артиллерия, и системы залпового огня, и авиация

– Учитывая спектр войск, которые стянуты и находятся вдоль всей границы, вариантов может быть сотни. Это может быть и локальная операция с нанесением ударов по украинским силам с территорий, подконтрольных сепаратистам. Это может быть масштабное наступление вдоль всей границы России и Украины. Вариантов масса, можно предположить любой, и в принципе, любой из них осуществим, потому что вся необходимая техника вдоль границы есть. Есть и артиллерия, и системы залпового огня, и авиация рядом есть, и сухопутные подразделения, и мостоукладчики, и так далее, и так далее.

– На опубликованной американским изданием Military Times украинской карте сосредоточения российских силы показаны возможные направления атаки, причем с трех сторон – из аннексированного Крыма, из России и с территории Беларуси. Какими силами Россия располагает в Беларуси? Были ли за последний год признаки усиления на этой территории российской группировки?

– Таких признаков не было. Более того, судя по заявлениям Александра Лукашенко, он против того, чтобы территория Беларуси использовалась не только для наступления, но даже для формата "угрозы". Там есть всего один учебный центр, и учитывая позицию Александра Лукашенко, я думаю, наступление с территории Беларуси будет очень маловероятно. Но если мы представим себе, что такое случится, то, скорее всего, будет просто движение войск 41-й общевойсковой армии, которая сейчас переброшена в Ельню, через территорию Беларуси. Хотя, повторюсь, для меня это выглядит довольно-таки странно. Это излишний шаг, который будет напрягать давнего партнера Владимира Путина Александра Лукашенко, который пытается своим поведением усидеть на двух стульях.

– Последний мой вопрос – о возможном времени нападения, вторжения или каких-то других действий против Украины. Эксперты говорят, что при таком темпе переброски техники пик ее сосредоточения будет достигнут в январе-феврале. Чем зима предпочтительнее весны или лета для ведения боевых действий? Логично ли звучит, что российские силы соберутся "в кулак" именно в начале следующего года?

Зимой технике пройти сквозь поля и леса гораздо легче

– Зима не предпочтительнее лета. Просто так получилось, исходя из текущих событий, что потребность появилась сейчас, а не летом. Летом это тоже было: вспомните, как весной стягивали технику и она оставалась, в том числе вдоль границы, все лето. Почему не осень и не весна? Осенью и весной будут и есть раскисшие поля, то есть, по сути, болота, и технике будет очень сложно преодолевать маршрут до границы и далее в сторону территории Украины. Зимой, поскольку существует уже замерзшая почва, уложившийся снежный наст, технике пройти сквозь поля и леса гораздо легче, чем осенью или весной. Почему январь-февраль? Если мы говорим о теоретической операции по наступлению вдоль всей российско-украинской границы, для этого нужен определенный масштаб войск. Этот масштаб при текущем темпе, если этот темп никак не ускорится и не замедлится, наберется как раз к январю-февралю. К этому времени будет собрано количество войск, которого будет достаточно для подобной фантазируемой всеми сейчас операции, – говорит аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Европу ждет полномасштабная региональная война

С Левиевым во многом согласны и другие эксперты, опрошенные в последние дни Радио Свобода. По словам журналиста "Новой газеты" Павла Фельгенгауэра, "политические проблемы с Украиной никак не решаются, поэтому вероятность военных действий нарастает". В случае эскалации событий, "окно" для которой есть до марта, Европу, по словам Фельгенгауэра, ждет "полномасштабная региональная война с участием сотен тысяч солдат и десятков тысяч единиц тяжелой техники, с возможным вмешательством других стран и перерастанием в общеевропейскую, а затем и мировую глобальную ядерную войну".

Военный обозреватель правительственной "Российской газеты" Тимофей Борисов заявил в эфире программы Радио Свобода "Лицом к событию", что вторжение России в Украину невозможно, а эскалация вероятна лишь в ответ на попытку Киева решить проблему Донбасса силовым путем.

При этом и российские, и западные обозреватели допускают, что разговоры о стягивании войск к украинско-российской границе и усилении помощи западных партнеров Украине – лишь подготовка переговорных позиций накануне возможной второй личной встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Что касается Владимира Зеленского, то он пока сосредоточен на поиске врагов и предателей внутри страны: как заявил президент Украины в пятницу во время "пресс-марафона" для журналистов, Россия с помощью олигарха Рината Ахметова хотела устроить в стране 1 декабря государственный переворот. Отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время полномасштабная война с Россией, Зеленский сказал, что Украина готова к защите "своей территории", а концентрация российских войск у украинских границ – это "запугивание", а не подготовка к вторжению.