На выборах президента Индонезии лидирует Прабово Субианто

На выборах президента Индонезии лидирует министр обороны Прабово Субианто, показывают независимые экзит-поллы, передаёт "Аль-Джазира".

Согласно данным поллстеров из пяти агентств, по итогам подсчёта почти трети бюллетеней, Прабово Субианто набирает около 60%, его соперники – Анис Басведан и Ганджар Праново – 22% и 18% соответственно. Неофициальные подсчёты доказали свою точность на предыдущих выборах, отмечает "Аль-Джазира", а официальные результаты объявят не позднее 20 марта. Новый президент вступит в должность в октябре.

Прабово Субианто, генерал времён диктатуры Сухарто и его бывший зять, сменивший образ на "доброго дедушку из тиктока", лидировал и в предвыборных опросах. Правозащитники обвиняют его в участии в репрессиях и массовых убийствах, однако к суду он не привлекался и обвинения отвергает. Прабово Субианто обещает продолжить модернизационную политику нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо.

Бывший губернатор Джакарты и академик Анис Басведан, выходец из той же партии, что и Джоко Видодо, обещал предотвратить откат демократических реформ. Его рейтинг вырос после того, как он раскритиковал план президента по переносу столицы из Джакарты в новый город, который строится на острове Борнео. Анис Басведан выступает за развитие существующих городов, облегчение ипотеки и создание рабочих мест.

Бывший губернатор Центральной Явы Ганджар Праново выбрал себе образ "человека из народа" и популистскую риторику. В ходе кампании он обещал создать миллионы рабочих мест, расширить меры социальной поддержки и повысить доступность университетов. Преимущественно Ганджар Праново обращается к жителям бедных районов.

Джоко Видодо, который занимал пост президента два срока и больше не имеет права баллотироваться, публично никого не поддержал. Однако его старший сын идёт на выборы в паре с Прабово Субианто: в случае победы последнего он станет вице-президентом. Джоко Видодо обвиняют в использовании государственных ресурсов для поддержки одного кандидата – его офис отрицает, что вмешивается в выборы.

В течение десяти лет своего правления Джоко Видодо стремился привлечь в Индонезию инвестиции, уменьшая бюрократические преграды и упрощая правила ведения бизнеса. Во многом благодаря этому в стране вырос доход на душу населения.

Индонезия занимает четвёртое место в мире по численности населения – проголосовать за президента имели право более 204 миллионов её граждан. Электоральные аналитики отмечают, что исход выборов в этом году будет определяться молодыми избирателями, которые составляют больше половины имеющих право голоса.