Для саммита в Джакарте создали джунгли в холле – настоящих там нет

Для саммита АСЕАН в столице Индонезии – Джакарте – создали искусственные джунгли. Естественных в городе нет, а страна уже почти 30 лет борется с обезлесением.

Участники саммита, который начинается сегодня, 5 сентября, увидят в вестибюле конференц-центра джунгли с двухъярусным водопадом, дикими орхидеями и орангутаном, передаёт Associated Press. Среди гостей – министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-президент США Камала Харрис и премьер Госсовета Китая Ли Цян.

При этом в самой Джакарте, воздух в которой недавно был признан самым грязным в мире, настоящих джунглей нет. Ближайшие леса, в которых обитают исчезающие орангутаны, находятся в 1300 километрах от столицы.

"Потёмкинские джунгли" создали, по словам властей, чтобы показать "лучшее гостеприимство", а также напомнить о призыве АСЕАН к защите окружающей среды и переходу на возобновляемые источники энергии.

С 2001 года Индонезия потеряла около 11%, или 10,2 миллиона гектаров, влажных первичных лесов. В основном, их вырубали под плантации пальм: Индонезия является крупнейшим производителем пальмового масла в мире. Меры по сокращению вырубки стали предприниматься властями с середины 1990-х годов. Масштабы обезлесения действительно сократились, но всё ещё составляют значительные территории.