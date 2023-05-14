На выборах президента Турции лидирует Эрдоган. У оппозиции свои подсчёты

На президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Эрдоган лидирует с 52,03% голосов. То есть он побеждает уже в первом туре.

У основного соперника Эрдогана, кандидата от оппозиционного объединения "Народный альянс" Кемаля Кылычдароглу - 42,11%. Такие результаты приводятся со ссылкой на государственный новостной канал TRT Haber после обработки чуть более 51% избирательных бюллетеней.

Подсчёт продолжается. И, как отмечает к примеру Reuters, было ожидаемым то, что первые результаты окажутся благоприятными для Эрдогана, поскольку значительная их часть поступает обычно из консервативных, сельских регионов. Одновременно источники в турецкой оппозиции говорят, что всё ещё ожидают победы Кылычдароглу с небольшим отрывом. Сам оппозиционный кандидат заявил, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают, что выборы выигрывает он, а не Эрдоган.

Ранее высказывались предположения, что Турцию может ожидать второй тур президентских выборов. Нынешнее голосование называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер заявил, что воскресное голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах.



Всего на президентских выборах были представлены три кандидата — Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кылычдароглу и представитель политического блока "Альянс АТА" ("альянс предков") Синан Оган.

После закрытия избирательных участков в 17 часов по местному времени Реджеп Эрдоган написал в твиттере, что процесс голосования "соответствовал демократии". В случае победы 69-летний политик будет занимать должность президента ещё в течение пят лет.