На выборах в парламент Южной Кореи победила оппозиция

На выборах в парламент Южной Кореи в третий раз победила оппозиционная Демократическая партия, получив 175 мандатов из 300. Результаты публикует ЦИК страны.

Либерально-прогрессивная "Корейская инновационная партия", основанная чуть больше месяца назад, получила 12 мест. Партии президента Юн Сук Ёля – консервативной "Силе народа" – досталось 108 мандатов. Таким образом, оппозиционному блоку не удалось сформировать квалифицированное большинство в две трети мест.

Если бы это получилось, оппозиция могла бы вносить поправки в Конституцию и нейтрализовать президентское вето. Однако блок и при полученных местах сможет оказывать коллективное влияние на Юна посредством согласованных законодательных действий, пишет The Korea Times. Явка на выборы составила 67%, став самой высокой за последние 32 года.

После поражения "Силы народа" её лидер Хан Дон Хун объявил, что уйдёт с поста партийного председателя. "Я прошу прощения у народа от имени нашей партии, которая была недостаточно хороша, чтобы победить в народном голосовании", – сказал Хан.

Также об отставке объявили премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и все старшие советники президента, за исключением тех, кто отвечает за вопросы безопасности. Пока неизвестно, принял ли Юн Сук Ёль их уход.

Лидеры победившего оппозиционного блока пообещали остановить регресс в делах страны и заставить её снова двигаться в будущее. Свою победу они назвали приговором правительству Юн Сук Ёля.

Сам Юн заявил, что "покорно поддержит" волю народа, сосредоточится на улучшении экономического положения граждан и реформировании государственных дел. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.