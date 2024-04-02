Южная Корея ввела санкции против двух компаний из РФ за связи с КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и двух судов за военное сотрудничество с Северной Кореей, которое запрещено Советом безопасности ООН. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на МИД страны.

Под санкции попали "Интеллект" и "Содействие" и их руководители – Сергей Козлов и Фёдор Панфилов. По сведениям МИД Южной Кореи, компании участвовали в финансировании ядерных и ракетных разработок КНДР. Фирмы привлекали северокорейских специалистов, в том числе в сфере IT, к работе в России, сообщает МИД.

Также под санкции попали российские суда Angara и Lady R – утверждается, что на них перевозили военные грузы между Россией и КНДР. Ранее власти обеих стран отрицали сотрудничество в военной сфере.

В марте группа ООН по мониторингу санкций против КНДР в своём докладе подробно описала поставки северокорейских боеприпасов в Россию. В отчёт вошли сведения, предоставленные разными странами. После этого Россия заблокировала продление мандата на работу группы.

В феврале американские расследователи, проанализировав сотни спутниковых снимков портов и железнодорожных станций региона, выяснили, что с августа 2023 года КНДР могла поставить России более 2,5 миллионов боеприпасов. Генпрокуратура Украины уже зафиксировала использование Россией северокорейских ракет в обстрелах украинских территорий. В нарушении запрета на военное сотрудничество с КНДР Россию обвинили также семь членов Совета Безопасности ООН.