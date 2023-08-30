Орбан призвал к сделке по Украине без возврата Крыма и приёма в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Запада отказаться от перспектив приёма Украины в НАТО и от требований возвращения ей аннексированного Крыма. По мнению Орбана, на таких условиях Запад должен заключить сделку с Россией и положить конец войне в Украине. Он заявил, что не верит в возможность Украины победить в войне, сославшись на численное преимущество российских войск.

Эти заявления Орбан сделал в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, опубликованном в среду в соцсети X (бывший твиттер).

Также он призвал США и Евросоюз прекратить военную поддержку Украины. При этом, считает глава венгерского правительства, после сделки Запад может предоставить Украине некоторые гарантии в рамках "новой архитектуры безопасности", которую необходимо выработать вместе с Россией.

Кроме того, Орбан сообщил, что любую атаку на газопровод "Турецкий поток", по которому Венгрия получает газ из России, Будапешт сочтёт поводом для войны. Он не уточнил, со стороны какого государства возможны такие атаки, но заявил, что предупредил об этом потенциальных авторов нападения.

В Министерстве иностранных дел Украины интервью Орбана встретило жёсткую критику. "Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом, и мир не будет торговать", - сказал представитель киевского МИДа Олег Николенко.