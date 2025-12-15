На юге Украины из-за атак РФ без света остаются 430 тысяч потребителей

Исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Украины Анатолий Замулко заявил, что массированные атаки России усложнили работу энергосистемы на юге и востоке страны.

"На юге Украины, в частности, в Одессе, Николаеве и Херсонской области, зафиксированы значительные отключения. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако около 430 тысяч потребителей пока остаются без света", – сказал он в эфире "Единых новостей", добавив, что ситуация сложная также в Днепропетровской и Донецкой областях, где приходится вводить длительные графики отключения.

Замулко отметил, что в результате российских ударов поражены сети и объекты высокой мощности, что влияет на графики подачи электроэнергии, при этом аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. По его словам, "ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой", пишет "Настоящее Время".

The Washington Post cо ссылкой на источники пишет, что российские удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада, где в настоящее время производится большая часть электроэнергии Украины, на восток, что фактически разделит страну на две части. "Мы, если не на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, "то очень близки к этому", – заявил журналистам высокопоставленный европейский дипломат.

Помимо попытки разделить страну, по словам собеседника издания, Кремль осуществляет стратегию по созданию "островов", цель которой – отрезать регионы "от любой генерации электроэнергии и поставок электроэнергии по существующей системе передачи".