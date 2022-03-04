На Запорожской АЭС произошел пожар после обстрела

В ночь на 4 марта в результате обстрела в украинском городе Энергодар произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции. Это самая большая атомная станция в Европе, она обеспечивает около 25% выработки электроэнергии в Украине.

К утру пожар удалось ликвидировать. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет. В МАГАТЭ сообщали, что пожар не затронул основное оборудование АЭС.

После удара по Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к жителям и властям европейских стран. Он призвал их остановить российских военных и не допустить гибель Европы от катастрофы на атомной станции.

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, кто знает слово "Чернобыль", кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции. Это была глобальная катастрофа, с ее последствиями боролись сотни тысяч людей, эвакуировали десятки тысяч людей. Россия хочет это повторить и уже повторяет, только в шесть раз больше", - сказал Зеленский.