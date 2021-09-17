Экс-кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ирина Фатьянова сообщила, что на УИК №1615 зафиксировали попытку вброса бюллетеней, передает Север.Реалии. Наблюдатели засняли, как молодой человек взял 4 бюллетеня, зашел в кабинку, а вышел уже с 8 бюллетенями.

Фатьянова также опубликовала ролик, на котором молодой человек рассказал, что получил четыре бюллетеня в запечатанном конверте в районе станции метро Автово.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что в Центральном районе Петербурга задержали женщину с пачками фальшивых бюллетеней – она принесла их на избирательный участок №2188 в Центральном районе.

Наблюдатели партии "Яблоко" заметили, что член балашихинской комиссии № 3667 выдал несколько бюллетеней по каждому типу выборов, сообщает движение "Голос" (внесено в реестр иноагентов). Выдачу бюллетеней удалось зафиксировать благодаря доступу к камерам наблюдения на избирательных участках, который есть у партии. За незаконную выдачу и получение трех и более избирательных бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность, отмечает "Голос".

Кандидат в депутаты Госдумы от ЗАО Москвы Михаил Лобанов зафиксировал вброс бюллетеней на УИК №3487.

Также продолжают появляться сообщения о подвозе людей к избирательным участкам и очередях перед участками. "Сибирь.Реалии" сообщают, что в Якутске сняли на видео подвоз избирателей от предприятий "Сахатранснефтегаз" и "Полярные авиалинии" на УИК №755 и №778 Гагаринского округа. Их встречали члены УИК с правом решающего голоса и проводили на участок.

В Красноярске телеканал ТВК опубликовал видео с аномально большими очередями на избирательных участках.

В России в течение трех дней, начиная с 17 сентября, выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов – за пределами РФ.