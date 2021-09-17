В первый день выборов в РФ отмечают массовое участие в них бюджетников

Из разных регионов Сибири с утра поступают сообщения о массовом участии бюджетников в голосовании на выборах разного уровня в России.

По информации телеграм-канала "Свободный народ", в Бурятии на избирательном участке выстроилась очередь военных, массово голосуют полицейские и сотрудники других бюджетных учреждений. Канал публикует фото с участков.

В Омске на ряд участков в Кировском округе с утра приезжают голосовать несколько сотен полицейских и сотрудников МЧС. Как сообщает наблюдатель Омского гражданского объединения, они прибывали на микроавтобусах и газелях.

В Новосибирске наблюдатель от "Яблока" Алексей Колесников с участка №1335 сообщил о необычных "инструкциях для наблюдателей", переданных Общественной палатой. В перечне "обязанностей" есть пункт "Передача информации об оппозиционных наблюдателях в штаб".

В Красноярске наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей к участку в гимназии "Универс". Об этом сообщил телеграм-канал "Борус". Глава краевого избиркома Алексей Подушкин сказал, что намерен экстренно решить проблему со столпотворениями людей на входе. Почему так произошло, Подушкин не знает.

В Омске сотрудники Росгвардии пришли голосовать строем. Не менее 50 человек промаршировали на участок №264, где кандидатом в Госдуму от "Единой России" идёт Оксана Фадина, действующий мэр Омска, сообщает Омское гражданское объединение. Также сообщается, что на участки привозят солдат-срочников, передаёт сайт Сибирь.Реалии.

Кандидат в Госдуму от КПРФ Василий Шипилов из Томска заявил о жалобах бюджетников на принуждение открепляться от своих участках и голосовать на других, которые им укажут. Шипилов уведомил о ситуации ЦИК, направив копию "инструкции", выданной избирателям.

Издание "Медуза" (внесено Минюстом РФ в список "иноагентов") со ссылкой на СМИ, парвозащитников и наблюдателей пишет, что в пятницу на многих избирательных участках образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных. По словам источника "Медузы", близкого к администрации президента России, "административно-зависимые избиратели" в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. "Это нужно для обеспечения мобилизации - будет больше времени мобилизовать тех, кто не пришел в первую волну утром в пятницу", - утверждает источник "Медузы".

В России в течение трёх дней, начиная с 17 сентября, выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов - за пределами РФ.

Жители Москвы и ещё шести регионов России могут проголосовать в онлайн-формате.

Некоторые пользователи электронного голосования в Москве уже пожаловались на сбои. Как проверили корреспонденты РБК, при попытке получить бюллетень на портале mos.ru появляется знак песочных часов, сообщение о превышении количества одновременных запросов к системе и просьба об ожидании.

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что московская система онлайн-голосования подверглась ddos-атакам. "Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать", - сказал Венедиктов.