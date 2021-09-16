В России начинаются выборы в Государственную думу

В России 17 сентября начинаются выборы депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования состоится в воскресенье, 19 сентября.

Первыми избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке.

Голосование в Госдуму проходит в один тур согласно смешанной системе – должны быть выбраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов – по одномандатным округам. В федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Это КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зелёная альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Ряд кандидатов, прежде всего сторонников оппозиционера Алексея Навального, не допустили до выборов на основании недавно принятого закона, запрещающего баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций.

Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного - 300.

Впервые на парламентских выборах разрешена процедура электронного голосования. К ней, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославский, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.

Незадолго до голосования сторонники Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта "Умное голосование". Соратники оппозиционера предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.

На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий. Свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал и мэр Сергей Собянин.

Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещённый контент и настаивают на блокировке ресурсов. Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают "Умному голосованию" обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи "Умному голосованию", это будет рассматриваться властями как "иностранное вмешательство в выборы", заявили в Роскомнадзоре.

В Совете Федерации в четверг, в преддверии выборов, прошло заседание комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как следует из заявлений официальных лиц, большое внимание было уделено "Умному голосованию". А представитель МИД Олег Гаврилов сообщил, что Москва направила США демарш о недопустимости "вмешательства в выборы".