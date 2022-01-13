Наблюдателя "Голоса" признали "иноагентом" из-за 171 рубля

Минюст включил координатора движения наблюдателей на выборах "Голос" в Тамбове Владимира Жилкина в реестр СМИ-физлиц-"иноагентов" за перевод на 171 рубль от марокканского студента-стоматолога. Об этом координаторы рассказали после получения в суде возражений от министерства.

Перевод от иностранца Жилкину поступил в феврале 2020 года. Тогда координатор подрабатывал в такси и получил деньги от студента, который не смог расплатиться наличными. На выборах в Госдуму осенью прошлого года Жилкин баллотировался от партии "Яблоко".

Координатору самарского "Голоса" Людмиле Кузьминовой Минюст вменил получение 15 тысяч рублей от гражданки Франции в 2019 году. Та месяц снимала у Кузьминовой квартиру. "Я даже регистрировала ее в квартире, она работала год здесь по трудовой визе… Вот и все – иностранный гражданин и ты иностранный агент", – написала наблюдатель.

По словам координатора движения из Твери Артема Важенкова, ему Минюст вменил в том числе перевод с карты гражданки Нигерии за продажу в интернете миль "Аэрофлота".

Координатора из Барнаула Катерину Кильтау внесли в реестр из-за перевода от другого фонда-"иноагента" "Лига избирателей", с которым сотрудничал "Голос". Также ей вменили получение 200 рублей от строителя из Таджикистана.

Члена совета движения Аркадия Любарева включили в реестр из-за гонорара в 20 тысяч рублей от "Медузы" в апреле-июле 2020 года. Издание зарегистрировано в Латвии, однако саму "Медузу" внесли в реестр СМИ–"иноагентов" только в апреле 2021-го.

Любарев также рассказал, что еще двоих наблюдателей признали "иностранными агентами" за командировочные, полученные во время международного наблюдения. Еще двоих — за переводы от "Лиги избирателей". Одной из наблюдательниц также переводили деньги две иностранные студентки, которым она давала уроки.

"Голос" признали "иностранным агентом" за месяц до сентябрьских выборов в Госдуму. Позже в реестр включили 20 координаторов в регионах и членов совета движения. Незадолго до этого они призывали отменить результаты электронного голосования.

ЦИК официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней на выборах в Госдуму. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.