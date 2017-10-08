В Тамбове напали на квартиру координатора "Открытой России"

В Тамбове неизвестные взломали дверь в квартиру местного координатора движения "Открытая Россия" Владимира Жилкина. Преступники облили дверь горючей жидкостью, сообщил активист в Фейсбуке. Он отметил, что неизвестные также прокололи колеса его машины. Жилкин связывает произошедшее со своей оппозиционной деятельностью.

7 октября, в день 65-летия президента Владимира Путина, "Отрытая Россия" проводила акцию под названием "Надоел". В нескольких городах координаторы движения были задержаны. В полицию, в частности, попал Андрей Пивоваров, координатор "Открытой России" в Санкт-Петербурге. Активист до сих пор находится в отделе полиции, его оставили там еще на одну ночь, сообщает издание "Бумага".

В четверг у сотрудников "Открытой России" прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что расследуют дело о хищениях акций ЮКОСа и подозревают созданное Михаилом Ходорковским движение в получении финансирования от "нежелательных организаций". У Ходорковского в ответ заявили, что "Открытая Россия" полностью соблюдает законодательство.