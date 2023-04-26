Начальника бронетанковой службы арестовали за кражи двигателей

Суд в Ростове-на-Дону арестовал начальника бронетанковой службы Южного военного округа по обвинению в хищении двигателей для танков. Полковнику Александру Денисову грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Денисов вместе с другими лицами, имена которых пока неизвестны, с ноября 2021 по апрель 2022 года воровали двигатели для танков Т-90. Всего им удалось похитить семь штук. Общая стоимость украденных двигателей - около 20,5 миллионов рублей.

Адвокат полковника Роман Бударин в разговоре с газетой "Коммерсантъ" заявил, что его доверитель обвинения отвергает. "Доказательств виновности Денисова нет", - утверждает защитник.

В 2019 году за похожее преступление были осуждены трое бывших офицеров бронетанковой службы. Их признали виновными в покушении на хищение четырех двигателей для "КамАЗов".

В марте в СМИ появились сообщения о том, что российская армия из-за высоких потерь бронетехники вынуждена использовать старые вооружения.

Расследователи из группы Conflict Intelligence Team сообщали, что с Дальнего Востока на запад России отправился железнодорожный состав со снятыми с консервации танками Т-54, разработка которых началась перед окончанием Второй мировой войны. По мнению авторов расследования, переброска на войну с Украиной старой бронетехники может говорить о серьёзных проблемах с обеспечением в российской армии.

Больше новостей Радио Свобода: