Над Енакиево в Донецкой области сбит военный самолёт

Над городом Енакиево в Донецкой области Украины в пятницу 3 марта сбит военный самолёт. Пилоты успели катапультироваться. Пока неясно, какой стране принадлежал этот самолёт и кем он был сбит. Момент падения самолёта попал на видео.

Енакиево находится под контролем российских войск, относительно далеко от линии фронта. Назначенный Россией глава городской администрации Роман Храменков попросил жителей не выходить на улицы и по возможности уйти в укрытия.

"РБК-Украина" со ссылкой на руководство военно-воздушных сил Украины передаёт, что сбитый самолёт - российский Су-34. Украинские ВВС утверждают, что самолёт был сбит украинскими зенитчиками, и что один из пилотов погиб.

Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. Однако в сводке за 3 марта Минобороны заявило, что авиация ВКС РФ сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск (Покровск) в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся приблизительно в 100 километрах друг от друга.