В Белгородской области разбился российский Су-25. Пилот погиб

В приграничной с Украиной Белгородской области упал самолет министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал он в своем телеграм-канале. Есть ли жертвы или пострадавшие губернатор не сообщил.

Министерство обороны России подтвердило авиакатастрофу и сообщило, что пилот погиб.

В ведомстве заявили, что Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Авария произошла в безлюдном месте, утверждают в Минобороны России.

По информации ТАСС, для транспортировки тела погибшего пилота прибыл военный вертолет.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что самолёт потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться.

Baza также писала , что военный самолёт упал на сарай с сеном на окраине села Орехово, после чего возник пожар.

В последние месяцы в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. При падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись.

23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.