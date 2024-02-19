Над осуждённой за попытку поджога Зотовой издеваются в колонии

Правозащитная организация "Зона солидарности" сообщает об издевательствах в костромской колонии над заключённой Валерией Зотовой. Двадцатилетняя на сегодняшний день Зотова была прошлым летом приговорена к шести годам лишения свободы за попытку поджечь здание сельской администрации, где хранилась гуманитарная помощь для российских военных, воюющих в Украине. Семья и защитники Зотовой утверждали, что она могла стать жертвой провокации со стороны российских силовых структур.

Сейчас, как сообщает "Зона солидарности", Валерия Зотова находится в колонии ИК-3 в Костромской области. Администрация колонии оказывает на неё давление, утверждают активисты. Ей угрожают отправкой в барак строгих условий содержания по надуманным причинам. Сотрудница колонии сама сорвала бирку с форменной одежды Зотовой, после чего спросила "Почему бирка не пришита?" и сразу составила рапорт о нарушении — отсутствии нагрудного знака на форме.

Когда Зотова пыталась получить заказанную посылку с продуктами, сотрудники ИК-3, по словам правозащитников, обвинили её в намерении "всех взорвать" и вызвали сапёров. Свои действия они объяснили тем, что у Зотовой "террористическая" статья. Сапёры не обнаружили в посылке опасных веществ.

Как рассказала адвокат, посетившая колонию, Зотова работает на швейном производстве по 12 часов в сутки два дня через два, также ей назначены обязательные занятия по программе общеобразовательной школы и по обучению швейному делу. Из-за этого она не может добиться медицинской помощи: часы приёма врачей в колонии совпадают с часами работы и учёбы самой Зотовой. Девушка жалуется на сильные боли в спине и стоматологические проблемы.