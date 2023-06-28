Активистку осудили на 6 лет за попытку поджога сельской администрации

Суд в Ярославле приговорил к шести годам колонии 19-летнюю Валерию Зотову. Её признали виновной в покушении на террористический акт. Как постановил суд, Зотова пыталась поджечь здание администрации в селе Карабиха, в котором хранилась гуманитарная помощь, собранная для российских солдат, воюющих в Украине.

Прокуратура первоначально требовала назначить Зотовой восемь лет колонии.

Семья и защитники Зотовой считают, что она могла стать жертвой провокации со стороны российских силовых структур. Как они сообщили изданию Sota, за несколько месяцев до попытки поджога с Валерией с разных аккаунтов переписывались люди, которые подговаривали её к взрыву или поджогу. Позже одна из пользователей, с которыми общалась Зотова, призналась в том, что участвовала в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент".

Валерия Зотова была арестована 16 февраля. Мать Зотовой сообщила "ОВД-Инфо", что её дочь вышла из дома, сказав, что идет гулять с друзьями, но не вернулась домой. Около часа ночи домой к Зотовым пришли силовики с обыском, они не представились и не сообщили основания для проведения следственных мероприятий.

20 февраля телеграм-канал, связанный с местными правоохранительными органами, опубликовал видео задержания Зотовой. После кадров задержания на видео появляется "признание": Валерия Зотова говорит, что она за денежное вознаграждение передавала информацию, координаты и фотографии здания. По её словам, она "хотела поджечь это здание", где "собирают мобилизованным посылки, отправляют на Донбасс".

Против матери Валерии, Светланы Зотовой, также возбуждено уголовное дело. Её обвиняют в призывах к экстремизму и оправдании терроризма.