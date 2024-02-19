Научное сообщество призвало защитить российских политзаключённых

Российские учёные в понедельник выступили с открытым письмом, в котором они призывают защитить политических заключённых. Письмо опубликовано на сайте координационного совета организации "Т-Инвариант", которая объединяет российских научных работников, живущих в разных странах. Оно стало реакцией на гибель в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.
Авторы письма требуют независимого расследования смерти Навального в колонии. Кроме того, они призывают международное сообщество использовать все возможности для защиты других политических заключённых в России, а также поддержать оппозиционно настроенных россиян, находящихся под угрозой политического преследования у себя в стране и нуждающихся в убежище.
Письмо подписали многие сотрудники ведущих российских и международных университетов и исследовательских центров. Сбор подписей продолжается.
- По состоянию на октябрь 2023 года политзаключёнными в России были признаны более 600 человек. Из них 420 человек преследовались из-за их религиозных убеждений, а 185 – за их политическую позицию. Это только те, кто был признан политзаключёнными международными правозащитными организациями.
- T-invariant – бывшее научное издание "Троицкий вариант". В интернете оно было заблокировано российскими властями в 2022 году за антивоенное письмо учёных и научных журналистов, уточняет "Дождь".
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