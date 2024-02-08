Один в лодке, не считая троих

Президентский избирательный бюллетень устаканился. В нем как обычно Путин на месте Путина, вместо Зюганова похожий Харитонов, вместо Жириновского аналогичный Слуцкий, вместо одобренного Кремлем "либерала" одобренный Даванков из "Новых людей". Понятно что все они условные, кроме единственного безусловного. Надеждин из гонки окончательно выбыл. Жалобы в Верховный суд не помогут, как ему это пообещали в Центризбиркоме. Как российские политики и аналитики реагируют на тот список, который составили для них в ЦИКе? И как они представляют себе возможности антивоенной кампании без широкой федеральной трибуны? В эфире Андрей Колесников, Денис Шендерович, Александр Скобов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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