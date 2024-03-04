Верховный суд окончательно отказал Надеждину в регистрации на выборы

Верховный суд России окончательно отказал политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение апелляционной инстанции.
Верховный суд 21 февраля отказался удовлетворить иск Надеждина о признании незаконным решения Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президента. Надеждин подал жалобу, которую сегодня рассмотрела апелляционная инстанция.
"Решение Суда первой инстанции оставили без изменений, в удовлетворении жалобы отказали", — написал Надеждин в телеграме.
ЦИК ранее отказала Надеждину в регистрации, признав недействительными около 15% собранных в его поддержку подписей, проверенных комиссией, при допустимых 5% брака.
- Борис Надеждин был единственным кандидатом на пост президента России, занимающим антивоенную позицию и выступающим против политики нынешнего президента Владимира Путина. Его кампания привлекла внимание после того, как у его штабов начали выстраиваться большие очереди желающих сдать подписи.
- В штабе Надеждина утверждают, что собрали более 200 тысяч, в ЦИК подали, как предусмотрено законом, чуть больше 100 тысяч подписей.
- Электоральные эксперты уже много лет критикуют сбор подписей как основание для допуска к выборам из-за возможности снять кандидата по формальным причинам.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам. В ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
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