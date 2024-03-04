Верховный суд окончательно отказал Надеждину в регистрации на выборы

Верховный суд России окончательно отказал политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение апелляционной инстанции.

Верховный суд 21 февраля отказался удовлетворить иск Надеждина о признании незаконным решения Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президента. Надеждин подал жалобу, которую сегодня рассмотрела апелляционная инстанция.

"Решение Суда первой инстанции оставили без изменений, в удовлетворении жалобы отказали", — написал Надеждин в телеграме.

ЦИК ранее отказала Надеждину в регистрации, признав недействительными около 15% собранных в его поддержку подписей, проверенных комиссией, при допустимых 5% брака.