"Надо было Пригожина". Рунет о Бастрыкине как правозащитнике года

3 декабря, в День юриста, в Москве в кинотеатре "Зарядье" вручали премии "Юрист года". В номинации "Правозащитная деятельность" премию присудили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Награду выдающемуся правозащитнику вручил лично Дмитрий Медведев.

Лев Шлоссберг

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин стал лауреатом премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».

Награду Бастрыкину торжественно вручил 3 декабря председатель попечительского совета Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Дмитрий Медведев.

Нет, это не «Панорама».

«Уверяю вас, Следственный комитет всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности», — заявил в ответном благодарственном слове Бастрыкин, поблагодарив также МВД и ФСБ.

3 декабря в России лицами, причастными к юридической деятельности, был отмечен День юриста.

Высшая юридическая премия «Юрист года» была учреждена указом президента РФ Медведева в 2009 году. Присуждается Ассоциацией юристов России по номинациям:

«За вклад в юридическую науку»,

«Правозащитная деятельность»,

«Правовое просвещение»,

«Развитие законодательства»,

«Юридическое образование и воспитание»,

«За защиту социальных и трудовых прав граждан».

Николай Сухинский

Глава СледКома Бастрыкин стал "правозащитником года".

В свое время следственный комитет создавался специально под Бастрыкина, хотя в цифрах профессиональная биография председателя Следкомедиантов, просто потрясает.

До 2001 года из 25 лет трудового стажа – 4 года приходятся на службу в МВД, 3 года – аспирантура, 7 лет – партийно-комсомольской работы, 11 лет – руководящая педдеятельность в правовой сфере. Практической работы в следствии – 0.

После 2001 года из 7 лет работы – 6 лет в Минюсте, 0,25 года – в МВД, 0,75 года - заместитель Генерального прокурора РФ. Практической работы в следствии – 0.

Что мы имеем в итоге? Что председатель Следственного комитета вообще не знает работы следователя. Может ли он ориентироваться в вопросах следствия? Весьма сомнительно. А что можно ожидать от такого следственного комитета? Да все, что угодно… но только не профессионализма.

Дмитрий Гудков

Бастрыкин как правозащитный юрист года – это пять. Это мои бурные, переходящие в овации, аплодисменты Ассоциации юристов в России.

И прошу заметить тенденцию. В прошлый раз правозащитником года у них стал Чуйченко. Который однокурсник Медведева, глава Минюста и главный по иноагентам.

А вот этот раз Медведев премию вручал.

То есть разницы особой, скажем честно, нет. Как и правозащиты.

Зато есть правозащитные блоги, лучшим из которых, по мнению все той же Ассоциации стал какой-то чиновник из «Донецкой народной республики». Советы он читателям дает в духе «В окопах сидеть надо до конца, пока не убьют».

Блог, напомню, правозащитный.

А с другой стороны – ну вот мы же не интересуемся, кого там Союз писателей признал лучшим писателем, а Союз журналистов – лучшим журналистом? Один Соловьев другого, наверно, да и бог бы с ними.

Видимо, надо уже перестать обращать внимание на копошение червей в государственном трупе.

Андрей Окунь

Контузия здравого смысла



Правозащитником года стал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Премией «Юрист года» за выдающиеся достижения его награждал настоящий гуманист и почитатель верховенства права Дмитрий Медведев. Называется, цирк уехал - клоуны остались, по инерции продолжая исполнять всё более идиотические постановки.



Достижение Бастрыкина заключается не в том, что он защищает российские законы. Наоборот он приложил немалые усилия, чтобы как можно сильнее извратить их смысл. Он был в числе тех, кто натаскал правоохранительные органы видеть не букву закона, а пробелы вокруг неё, дырки и лазейки, в которые можно запихнуть любые смыслы. Когда меня, обвешанного всеми возможными опознавательными знаками прессы, задержали на антивоенной акции в третий раз, то в протоколе доставления указали, что я совершил административное правонарушение, потому что участвовал в митинге. Хотя по закону сотрудники СМИ «при исполнении» участниками акций считаться не могут.



Главное «достижение» Бастрыкина заключается в том, что он сделал Следственный комитет ведомством, которое соответствует пожеланиям действующего режима.



Бесконечные обыски у активистов, правозащитников, политиков и журналистов. Преследования россиян, которые участвовали в протестных акциях. «Болотное дело», «Московское дело». Уголовные дела за репосты, лайки и аватарки по статье о «дискредитации». Нераскрытое убийство Бориса Немцова, Анны Политковской. И многие другие примеры в карьере Бастрыкина органично дополняют его статус безупречного правозащитника.



Бастрыкин не юрист года, он старый начальник советского типа, облепленный медалями, регалиями и прикормленный на службе у государства. Потому что свой, потому что учился вместе с Путиным в ЛГУ, потому что выступил в роли шоумена, создав бессмысленный жанр в российской следственной практике: «Бастрыкин берёт на личный контроль».



Российское государство сделало максимум, чтобы избавиться от всего, что оно считало для себя опасным. Оно выдумало себе врагов, оно назвало честных и порядочных людей иностранными агентами. И, желая заполнить образовавшуюся пустоту, оно выдумало людям качества, которые за ними никогда не числились. Именно так человек, который в июне 2012 года вывез в лес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, стал правозащитником года.

Кирилл Эрлихман

Это примерно, то же самое, если бы доктор Менгеле получил премию в номинации "лучший врач", а сама премия была бы учреждена ассоциацией сотрудников концлагерей.

Сергей Смирнов

Александр Бастрыкин получил премию "Юрист года". Не останавливайтесь!

Александр Проханов - "Писатель года"

Дмитрий Рогозин - "Космонавт года"

Игорь Сечин - "Олигарх года"

Иван Охлобыстин - "Опричник года"

Мария Захарова - "Артистка года"

Роскомнадзор - "Благотворитель года"

Лада Приора - "Автомобиль года"

Макароны - "Продукт года"

Таксист дядя Коля - "Геополитик года"

Протечка трубы гор.вдснбж. в подъезде 3 д.17 по ул.Ленина г.Тверь - "Фонтан года"

Саша Сотник

правильнее была бы премия "Юрист гойда"

Илья Вайцман

Не понимаю, почему все так изумляются премии "правозащитник года" у гр. Бастрыкина. 🤷‍♂️ Какая страна, такой и правозащитник. Все правильно. Иначе никак.

Татьяна Ярикова

Вчера остолбенела, прочитав, что

Бастрыкин стал «Юристом года 2022» в номинации «Правозащитная деятельность»!

А сегодня успокоилась: в стране, где Кадыров - академик, Пригожин -трижды (!) Герой России, а Шойгу — министр обороны удивляться не приходится.

Награда особенно шокировала адвокатов.

Павел Хохлов

Руководитель Следственного комитета Бастрыкин - «Юрист года» по версии «Ассоциации юристов России».

Думали, что мы уже на самом дне Ада, но снизу постучали…

<...>

С учетом дискредитации звания, наверное можно уже кого угодно номинировать. Интересны только соображения тех, кто примет эту «награду».

Как же я вовремя покинул эту ассоциацию!..

Фарит Муртазин

День юриста.

Занимаясь правозащитной деятельностью, считаю, что полицейские, прокуроры, и судьи, не могут быть признаны правозащитниками!

Полицейский-который может избить или пытать,

прокурор-который поддерживает абсурдное обвинение,

судья -который выносит 99% обвинительные приговоры.

Но ассоциацией юристов России (АЮР) считает иначе,

в номинации "правозащитная деятельность» юристом года стал глава СК РФ Бастрыкин(!)

Даже немцы не номинировали доктора Менгеле в номинации «Лучший врач», проводившего медицинские опыты на узниках концлагеря.

Оправившись от первого шока, блогеры пришли к консенсусу: Бастрыкин получил награду незаслуженно, в России есть человек, который заслуживает её гораздо больше.

Эльвира Вихарева

Правозащитным юристом года стал Бастрыкин.

На этом надо было бы поставить точку. И в посте, и в году.

Но я все же добавлю от себя пару тихих незлых слов.

Права человека в России, как известно, есть у одного человека. И в этом смысле Батрыкин, конечно, юрист хоть куда.

Но Ассоциация юристов России все же еще недостаточно примерила военный мундир, в паху жмет.

Так что на следующий год ошибка будет исправлена. Ну какой из Бастрыкина правозащитник года, ну что вы? То ли дело – Пригожин.

Понимать надо!

Артур Тушин

Пригожин больше достоин сей награды, он походу уже не один десяток тысяч вызволил из тюрем.