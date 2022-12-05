"Надо было Пригожина". Рунет о Бастрыкине как правозащитнике года

3 декабря, в День юриста, в Москве в кинотеатре "Зарядье" вручали премии "Юрист года". В номинации "Правозащитная деятельность" премию присудили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Награду выдающемуся правозащитнику вручил лично Дмитрий Медведев.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин стал лауреатом премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».
Награду Бастрыкину торжественно вручил 3 декабря председатель попечительского совета Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Дмитрий Медведев.
Нет, это не «Панорама».
«Уверяю вас, Следственный комитет всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности», — заявил в ответном благодарственном слове Бастрыкин, поблагодарив также МВД и ФСБ.
3 декабря в России лицами, причастными к юридической деятельности, был отмечен День юриста.
Высшая юридическая премия «Юрист года» была учреждена указом президента РФ Медведева в 2009 году. Присуждается Ассоциацией юристов России по номинациям:
«За вклад в юридическую науку»,
«Правозащитная деятельность»,
«Правовое просвещение»,
«Развитие законодательства»,
«Юридическое образование и воспитание»,
«За защиту социальных и трудовых прав граждан».
Глава СледКома Бастрыкин стал "правозащитником года".
В свое время следственный комитет создавался специально под Бастрыкина, хотя в цифрах профессиональная биография председателя Следкомедиантов, просто потрясает.
До 2001 года из 25 лет трудового стажа – 4 года приходятся на службу в МВД, 3 года – аспирантура, 7 лет – партийно-комсомольской работы, 11 лет – руководящая педдеятельность в правовой сфере. Практической работы в следствии – 0.
После 2001 года из 7 лет работы – 6 лет в Минюсте, 0,25 года – в МВД, 0,75 года - заместитель Генерального прокурора РФ. Практической работы в следствии – 0.
Что мы имеем в итоге? Что председатель Следственного комитета вообще не знает работы следователя. Может ли он ориентироваться в вопросах следствия? Весьма сомнительно. А что можно ожидать от такого следственного комитета? Да все, что угодно… но только не профессионализма.
Бастрыкин как правозащитный юрист года – это пять. Это мои бурные, переходящие в овации, аплодисменты Ассоциации юристов в России.
И прошу заметить тенденцию. В прошлый раз правозащитником года у них стал Чуйченко. Который однокурсник Медведева, глава Минюста и главный по иноагентам.
А вот этот раз Медведев премию вручал.
То есть разницы особой, скажем честно, нет. Как и правозащиты.
Зато есть правозащитные блоги, лучшим из которых, по мнению все той же Ассоциации стал какой-то чиновник из «Донецкой народной республики». Советы он читателям дает в духе «В окопах сидеть надо до конца, пока не убьют».
Блог, напомню, правозащитный.
А с другой стороны – ну вот мы же не интересуемся, кого там Союз писателей признал лучшим писателем, а Союз журналистов – лучшим журналистом? Один Соловьев другого, наверно, да и бог бы с ними.
Видимо, надо уже перестать обращать внимание на копошение червей в государственном трупе.
Контузия здравого смысла
Правозащитником года стал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Премией «Юрист года» за выдающиеся достижения его награждал настоящий гуманист и почитатель верховенства права Дмитрий Медведев. Называется, цирк уехал - клоуны остались, по инерции продолжая исполнять всё более идиотические постановки.
Достижение Бастрыкина заключается не в том, что он защищает российские законы. Наоборот он приложил немалые усилия, чтобы как можно сильнее извратить их смысл. Он был в числе тех, кто натаскал правоохранительные органы видеть не букву закона, а пробелы вокруг неё, дырки и лазейки, в которые можно запихнуть любые смыслы. Когда меня, обвешанного всеми возможными опознавательными знаками прессы, задержали на антивоенной акции в третий раз, то в протоколе доставления указали, что я совершил административное правонарушение, потому что участвовал в митинге. Хотя по закону сотрудники СМИ «при исполнении» участниками акций считаться не могут.
Главное «достижение» Бастрыкина заключается в том, что он сделал Следственный комитет ведомством, которое соответствует пожеланиям действующего режима.
Бесконечные обыски у активистов, правозащитников, политиков и журналистов. Преследования россиян, которые участвовали в протестных акциях. «Болотное дело», «Московское дело». Уголовные дела за репосты, лайки и аватарки по статье о «дискредитации». Нераскрытое убийство Бориса Немцова, Анны Политковской. И многие другие примеры в карьере Бастрыкина органично дополняют его статус безупречного правозащитника.
Бастрыкин не юрист года, он старый начальник советского типа, облепленный медалями, регалиями и прикормленный на службе у государства. Потому что свой, потому что учился вместе с Путиным в ЛГУ, потому что выступил в роли шоумена, создав бессмысленный жанр в российской следственной практике: «Бастрыкин берёт на личный контроль».
Российское государство сделало максимум, чтобы избавиться от всего, что оно считало для себя опасным. Оно выдумало себе врагов, оно назвало честных и порядочных людей иностранными агентами. И, желая заполнить образовавшуюся пустоту, оно выдумало людям качества, которые за ними никогда не числились. Именно так человек, который в июне 2012 года вывез в лес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, стал правозащитником года.
Это примерно, то же самое, если бы доктор Менгеле получил премию в номинации "лучший врач", а сама премия была бы учреждена ассоциацией сотрудников концлагерей.
Александр Бастрыкин получил премию "Юрист года". Не останавливайтесь!
Александр Проханов - "Писатель года"
Дмитрий Рогозин - "Космонавт года"
Игорь Сечин - "Олигарх года"
Иван Охлобыстин - "Опричник года"
Мария Захарова - "Артистка года"
Роскомнадзор - "Благотворитель года"
Лада Приора - "Автомобиль года"
Макароны - "Продукт года"
Таксист дядя Коля - "Геополитик года"
Протечка трубы гор.вдснбж. в подъезде 3 д.17 по ул.Ленина г.Тверь - "Фонтан года"
правильнее была бы премия "Юрист гойда"
Не понимаю, почему все так изумляются премии "правозащитник года" у гр. Бастрыкина. 🤷♂️ Какая страна, такой и правозащитник. Все правильно. Иначе никак.
Вчера остолбенела, прочитав, что
Бастрыкин стал «Юристом года 2022» в номинации «Правозащитная деятельность»!
А сегодня успокоилась: в стране, где Кадыров - академик, Пригожин -трижды (!) Герой России, а Шойгу — министр обороны удивляться не приходится.
Награда особенно шокировала адвокатов.
Руководитель Следственного комитета Бастрыкин - «Юрист года» по версии «Ассоциации юристов России».
Думали, что мы уже на самом дне Ада, но снизу постучали…
<...>
С учетом дискредитации звания, наверное можно уже кого угодно номинировать. Интересны только соображения тех, кто примет эту «награду».
Как же я вовремя покинул эту ассоциацию!..
День юриста.
Занимаясь правозащитной деятельностью, считаю, что полицейские, прокуроры, и судьи, не могут быть признаны правозащитниками!
Полицейский-который может избить или пытать,
прокурор-который поддерживает абсурдное обвинение,
судья -который выносит 99% обвинительные приговоры.
Но ассоциацией юристов России (АЮР) считает иначе,
в номинации "правозащитная деятельность» юристом года стал глава СК РФ Бастрыкин(!)
Даже немцы не номинировали доктора Менгеле в номинации «Лучший врач», проводившего медицинские опыты на узниках концлагеря.
Оправившись от первого шока, блогеры пришли к консенсусу: Бастрыкин получил награду незаслуженно, в России есть человек, который заслуживает её гораздо больше.
Правозащитным юристом года стал Бастрыкин.
На этом надо было бы поставить точку. И в посте, и в году.
Но я все же добавлю от себя пару тихих незлых слов.
Права человека в России, как известно, есть у одного человека. И в этом смысле Батрыкин, конечно, юрист хоть куда.
Но Ассоциация юристов России все же еще недостаточно примерила военный мундир, в паху жмет.
Так что на следующий год ошибка будет исправлена. Ну какой из Бастрыкина правозащитник года, ну что вы? То ли дело – Пригожин.
Понимать надо!
Пригожин больше достоин сей награды, он походу уже не один десяток тысяч вызволил из тюрем.
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