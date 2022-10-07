"Это премия солидарности". Лауреаты Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира стали российская правозащитная организация "Мемориал", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод. Радио Свобода рассказывает о победителях этой почетной премии.

"Лауреаты представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", – пояснил свой выбор Нобелевский комитет.

Правозащитный центр "Мемориал"

"Мемориал" – одна из старейших организаций, которая занимается исследованиями репрессий в СССР и преследований в России, она была создана еще в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Правозащитный центр "Мемориал" фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключенных.

В декабре 2021 года Верховный суд России принял решение о ликвидации внесенного в реестр "иностранных агентов" "Международного Мемориала". Формальная причина – несколько административных протоколов, составленных около года назад за якобы допущенные организацией нарушения закона об НКО-"иноагентах". На следующий день Московский городской суд принял такое же решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".

Председатель правления правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, ответивший на звонок Радио Свобода меньше, чем через 10 минут после объявления о присуждении Нобелевской премии мира, еще не знал, кому точно – Центру "Мемориал" или одноименному международному обществу – она присуждена.

– Стало ли для вас неожиданностью присуждение Нобелевской премии мира центру "Мемориал"?

– А вы уверены, что Премия мира присуждена именно Правозащитному центру "Мемориал"? Я еще не прочитал. Учитывая, что "Мемориалы" ликвидированы, это придает ситуации абсурда, но так всегда бывает, с другой стороны.

Я бы прежде всего сказал, что это премия правозащите под ударом в Восточной Европе. Это премия "Центру громадянських свобод" в сражающейся за свободу Украине. "Центр громадянських свобод" – это и "Евромайдан SOS", и масса других инициатив, другой работы за все эти годы. Это наши прекрасные друзья.

Это Алесь Беляцкий, сидящий в тюрьме, – лидер организации "Весна", ведущей правозащитной организации Беларуси. И, да, "Мемориал". Как всегда, непонятно какой (смеется). Но это премия всему сражающемуся сообществу правозащитников в Восточной Европе, на постсоветском пространстве. Это очень важно – это еще и премия солидарности.

– Вы начали с того, что премия присуждена формально ликвидированной организации. Но она, в общем-то, продолжает работать, она действительно существует и действует…

– Опять-таки скажу, что не понимаю еще, какой организации премия присуждена. А мемориальское сообщество существует, и сегодня как раз в Тбилиси открывается выставка "Папины письма" – одна из выставок, подготовленных "Мемориалом" еще до ликвидации. Это письма отцов, сидящих в тюрьмах и лагерях, своим детям. Отцов, которые не потеряли связь со своими детьми. Вот это послание из прошлого в будущее, послание услышанное, прочитанное, которое несут дальше – оно очень важно. Может быть, главный смысл правозащитной работы в нашей безумной части мира – попытка сохранить человечность среди диктатуры и войны. И вот именно этому и присуждена премия и в Украине, и в Беларуси, и в России.

– Еще один важный аспект присуждения премии "Мемориалу" – тот факт, что премия присуждена во время войны. Ожидаете ли вы какого-то усиления репрессий со стороны нынешнего режима в отношении мемориальцев?

– Сегодня в Москве должен был пройти суд по отъему у "Мемориала" его помещения, того помещения, в котором больше десяти лет проходили выставки, велась работа, организовывались конференции, встречи. Мемориальское движение продолжают давить. Вопрос в том, смогут ли они.

– Как будете отмечать присуждение премии?

– Сегодня мы с удивлением посмотрим друг другу в глаза. Ну, и разумеется, первое, что мы сделаем, это мы поздравим наших коллег из Беларуси и Украины, – сказал Черкасов.

Правозащитник "Мемориала" Олег Орлов считает, что российская организация не заслужила эту премию.

"Глядя на тот ужас, в котором мы все живем сейчас, мне кажется, о достижениях вообще говорить нельзя. Может, в этот момент слова и нехорошие, но мне кажется, что мы не заслужили этой премии. Мы не смогли объяснить российскому обществу как важна свобода, что нельзя жертвовать ей во имя безопасности, что война – страшное зло, которым пользуются самые реакционные силы. О каких-то больших достижениях поэтому говорить нельзя", – отметил в комментарии Кавказ.Реалии Олег Орлов.

Глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. Он является основателем правозащитного движения "Вясна", которое документировало применения пыток в отношении политических заключенных и протестовало против этого. Алесь Беляцкий пять раз выдвигался на Нобелевскую премию мира.

За активную общественную и правозащитную деятельность Алеся Беляцкого судили более 20 раз: сначала в Белорусской ССР, а потом и в современной Беларуси. В своей книге об известных белорусах журналист Александр Тамкович писал о создателе "Весны" так: "Алесь Беляцкий борется с официальными властями не для пиара, а для того, чтобы больше с этим не сражался никто".

Правозащитник был отмечен за свою работу рядом наград. В 2012 году Государственный департамент США наградил его премией "За достижения в области защиты прав человека" – этой награды удостаиваются люди и неправительственные организации, которые продемонстрировали исключительное мужество в защите прав человека и демократии перед лицом репрессий со стороны правительства. В 2013 году Беляцкому присудили первую премию имени Вацлава Гавела "За права человека" – за его "неустанную работу в области защиты прав человека" в Беларуси.

Правозащитный центр "Весна" активно освещал протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Тогда правозащитники задокументировали сотни случаев пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержаний.

Алесь Беляцкий вместе со своими соратниками находится в СИЗО с июля 2021 года – его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, по этой статье правозащитнику грозит до 7 лет лишения свободы. Глава Нобелевского комитета в Осло заявил, что этой наградой комитет обращается к белорусским властям с просьбой освободить Алеся Беляцкого и тысячи других политзаключенных в Беларуси.

"Мы призываем власти Беларуси освободить господина Беляцкого и надеемся, что это произойдет и он сможет приехать в Осло и получить награду. Но в Беларуси тысячи политзаключенных, и я боюсь, что мое желание не очень реалистично. Но я призываю к его освобождению", – заявил представитель Нобелевского комитета в Осло.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук прокомментировала Белорусской службе Радио Свобода присуждение ее мужу Нобелевской премию мира:

"Я только что узнал о Нобелевской премии для Алеся, когда был в дороге. Меня переполняют эмоции, мне нужно собраться с мыслями. Но в первую очередь выражаю огромную благодарность Нобелевскому комитету и мировому сообществу за признание работы Алеся, его коллег и его организации", – сказала Пинчук.

Лидер белорусского протеста Светлана Тихановская поздравила правозащитника Алеся Беляцкого с получением Нобелевской премии мира.

"Алесь Беляцкий – гордость белорусов. Теперь он известен во всем мире. Теперь у Беларуси есть еще один нобелевский лауреат – который выступает против диктатуры и войны", – сказала Тихановская.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отмечает, что присуждение премии мира одновременно правозащитникам из Украины, России и Белаурси может быть неоднозначно воспринято в Украине.



- Я очень рада за Алеся Беляцкого, потому что он мифологическая фигура для белорусской борьбы. Все, что мы знаем о себе во время борьбы, мы узнали в основном благодаря организации "Вясна", которой руководит Беляцкий, благодаря мужественным людям, которые там работают. Ему удалось создать этот коллектив единомышленников, и они сделали большую работу. Я также рада за "Мемориал", который так ненавидит русская власть, у которого сейчас очень много трудностей. Сегодня это тоже важная награда. А о том, что делают украинские правозащитники, вообще трудно говорить. Люди работают в невообразимых условиях. Вчера мы вручили премию Анны Политковской украинской акушерке Татьяне Соколовой, принимавшей роды под обстрелами в Мариуполе, и российской правозащитнице Светлане Ганушкиной. Я слышала от своих украинских друзей, что в их обществе это воспринимается неоднозначно, они не понимают этого желания поставить на одну доску российских, белорусских и украинских борцов. Они считают, что русский и белорусский народы виноваты в этой войне, потому что молчат. Споров будет много, но я поздравляю всех удостоенных сегодняшней награды. Эта награда говорит, и пусть это знают и украинские друзья, что среди россиян и белорусов много тех, кто борется, рискуя своим здоровьем и жизнью. Алесь Беляцкий болен, он много лет провел в тюрьме.

- В 2020 году в белорусском обществе сложился консенсус – протесты должны быть мирными. Сейчас звучат и другие голоса о том, что надо действовать более решительно и не только мирными средствами. Беляцкий всегда был за мирные средства и сам действовал только такими средствами. То, что награду получили правозащитники, а не, например, политики - какое это будет иметь значение для белорусского общества в частности?



- Я считаю, что общество останется разделенным. Останутся люди, считающие, что, как писал Некрасов, "дело прочно, когда под ним струится кровь". Скажу за себя – я всегда была против крови и остаюсь против крови. Мне кажется, что достоинство нашей революции и ее моральный вес в мире были именно в том, что никто не взял "почту и телеграф", и что не было крови. Да и как было ее пролить, когда военная техника стояла на каждом перекрестке и весь Минск был наводнен солдатами? Если бы белорусы поступили иначе, было бы хуже, чем на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Может быть, это наивно, это идеализм с моей стороны и со стороны Беляцкого. Но было бы странно, если бы художник призывал к крови. Я понимаю, что меня спросят в ответ - как нам победить, прийти к власти? Вопрос без ответа от меня.

Правозащитная организация Центр гражданских свобод

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" была основана в 2007 году, ей руководит юрист по правам человека Александра Матвийчук. В мае 2022 года организация была награждена премией Democracy Award.

Организация стала известна в 2013 году, когда начала документировать нарушения прав человека во время насильственного разгона Евромайдана в центре Киева и оказывать юридическую помощь жертвам насилия со стороны правоохранителей.

Сейчас Центр занимается анализом законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека, осуществляет общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судов и местной власти. Кроме того, организация документирует политические преследования в аннексированном Крыму и фиксирует нарушения прав человека в Донбассе.

Эта организация играла важную роль в укреплении украинского гражданского общества и в давлении на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией, сказано в заявлении Нобелевского комитета.

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Центр гражданских свобод предпринял усилия по выявлению и документированию российских военных преступлений против гражданского населения Украины. В сотрудничестве с международными партнерами центр играет важнейшую роль в привлечении виновных к ответственности", – подчеркивается в заявлении комитета.