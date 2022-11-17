Путин исключил из Совета по правам человека экспертов по праву и медиа

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в СПЧ тех, кто продвигает провоенную повестку в России.

Среди исключённых бывший председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, заведующие кафедрами факультетов МГУ Александр Асмолов и Иван Засурский, а также директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский и журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова. Исключённый из президиума СПЧ правозащитник Андрей Бабушкин умер в мае 2022 года.

Сегодня рано утром "Коммерсантъ" рассказал, что члены СПЧ готовятся на ежегодной встрече с Путиным спросить его об иноагентах, наказаниях по статьям о дискредитации армии, полном запрете антивоенных выступлений, а также о мобилизации, вербовке заключённых в ЧВК и видео, на котором убивают человека кувалдой.

Вместо удалённых по указу Путина в СПЧ включены руководительница провоенного "Народного фронта" Юлия Белехова, представительница "Свободного Донбасса" Елена Шишкина и корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц – он пишет о войне в Украине в соответствии с рекомендациями Минобороны.