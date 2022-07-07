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Обвинение запросило для Андрея Пивоварова 5 лет колонии

Андрей Пивоваров в суде

Гособвинение запросило 5 лет колонии общего режима для оппозиционного политика Андрея Пивоварова.

Его обвиняют по статье о руководстве "нежелательной организацией" из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума, отмечает "Медиазона". Пивоваров - бывший исполнительный директор "Открытой России", которая признана "нежелательной" на территории РФ.

Дело оппозиционера слушается в Ленинском районном суде Краснодара. На заседании 7 июля прокурор также попросил запретить Пивоварову в течение 8 лет избираться в органы власти.

"Дело Андрея полностью сфабриковано, власти мстят ему за желание баллотироваться в Госдуму, политическую деятельность и принципиальную позицию. Андрей Пивоваров невиновен и должен быть освобождён", - говорится на странице его сторонников "Свободу Пивоварову" в инстаграме.

Андрей Пивоваров был задержан в конце мая прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань. Пивоварову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В доказательство его вины следствие приводит около 30 постов в фейсбуке и один репост в твиттере.

  • "Открытая Россия" была основана бизнесменом Михаилом Ходорковским. Пивоварова арестовали уже после того, как деятельность организации в стране была прекращена. Находясь в СИЗО, оппозиционер баллотировался по спискам "Яблока" в Госдуму и избран не был.
  • ЕС выступал с призывом освободить оппозиционера наряду с другими активистами, которых правозащитники признали политзаключёнными.
  • За последние несколько лет оппозиционер неоднократно отбывал административные аресты в спецприемниках, а после выборов в Костроме в 2015 году стал обвиняемым по уголовному делу о неправомерном доступе к базе МВД. Он был приговорен к штрафу в 1,5 миллиона рублей.
  • "Коммерсантъ" ранее писал, что суд в Краснодаре вынесет приговор оппозиционному политику уже в этом месяце.

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