Напавшему на Салмана Рушди подарят десять соток земли в Иране

Напавшему на 75-летнего писателя Салмана Рушди подарят десять соток сельскохозяйственных земель в Иране. Об этом сообщили в Фонде по реализации фетв имама Хомейни.

Землю передадут "молодому американцу" или его законному представителю в знак благодарности за "смелый поступок". "Он осчастливил мусульман, ослепив один глаз Рушди и лишив его руки", – сказал секретарь фонда Мохаммад Зарей. По его словам, Рушди теперь "не более чем живой мертвец".

Нападение на Рушди произошло в августе 2022 года в Нью-Йорке. Писатель получил несколько ножевых ранений, в результате чего один его глаз перестал видеть, а одна рука "утратила подвижность".

Нападавшего сразу же задержали. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар, чьи родители эмигрировали из Ливана. Мать Матара заявила, что из-за поступка сына она не собирается больше с ним разговаривать и дальше семья попытается жить без него. В суде Матар не признал вину. Журналистам он сказал, что "очень не любит" Рушди за его нападки на ислам и "очень удивился", когда узнал, что писатель выжил.

Фетву, призывающую убить Рушди, бывший лидер Ирана аятолла Хомейни издал в 1989 году – в ответ на публикацию романа писателя "Сатанинские стихи", который многие мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. Матар признался, что прочитал из него всего пару страниц.