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Напавшему на Салмана Рушди подарят десять соток земли в Иране

Подозреваемый в нападении на Рушди Матар Хади

Напавшему на 75-летнего писателя Салмана Рушди подарят десять соток сельскохозяйственных земель в Иране. Об этом сообщили в Фонде по реализации фетв имама Хомейни.

Землю передадут "молодому американцу" или его законному представителю в знак благодарности за "смелый поступок". "Он осчастливил мусульман, ослепив один глаз Рушди и лишив его руки", – сказал секретарь фонда Мохаммад Зарей. По его словам, Рушди теперь "не более чем живой мертвец".

Нападение на Рушди произошло в августе 2022 года в Нью-Йорке. Писатель получил несколько ножевых ранений, в результате чего один его глаз перестал видеть, а одна рука "утратила подвижность".

Нападавшего сразу же задержали. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар, чьи родители эмигрировали из Ливана. Мать Матара заявила, что из-за поступка сына она не собирается больше с ним разговаривать и дальше семья попытается жить без него. В суде Матар не признал вину. Журналистам он сказал, что "очень не любит" Рушди за его нападки на ислам и "очень удивился", когда узнал, что писатель выжил.

Фетву, призывающую убить Рушди, бывший лидер Ирана аятолла Хомейни издал в 1989 году – в ответ на публикацию романа писателя "Сатанинские стихи", который многие мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. Матар признался, что прочитал из него всего пару страниц.

  • Иран официально заявлял, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву. Иранские власти утверждают, что только Хомейни, умерший в 1989 году, имел право аннулировать её.
  • Рушди родился в Индии в мусульманской кашмирской семье. В своих книгах он поднимает вопросы существования ислама в современном мире и самоидентификации мусульман.
  • Рушди – лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи", литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. С 2000 года писатель живёт в США.

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