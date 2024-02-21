Друзья российского блогера Александра Морозова, воевавшего в составе армии луганских сепаратистов, а затем российских вооружённых сил в Украине с 2014 года, сообщили о его самоубийстве. Перед этим военный сообщил, что при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч человек убитыми. Как написано в одном из его последних постов в телеграме, эту запись его заставило удалить начальство.

Морозов — блогер-сталинист, известный в середине 2000-х как Бойцовый кот Мурз. В 2008 году он стал первым российским блогером, осуждённым по экстремистской статье за публикации в интернете. Тогда за записи в соцсети Livejournal и незаконное хранение оружия он был приговорён к трём годам колонии. В мае 2014 года блогер отправился в Украину воевать в составе пророссийских сепаратистов в Донбасе. Попасть в их состав ему удалось со второй попытки: в первый раз его захватили и пытали российские казаки в Луганске.

С 2014 года Морозов был офицером связи в одном из подразделений вооружённых сил сепаратистов в Луганске. Он регулярно писал о ходе боевых действий в телеграм-канале (сейчас в нём около ста тысяч подписчиков). Он жаловался на высокие потери, некомпетентность российского военного руководства, отправляющего неподготовленные подразделения в лобовые атаки, коррупцию и сокрытие потерь за ура-патриотизмом. Это приводило к конфликтам с руководством. После очередного из них, осенью 2023 года, он отправился на передовую.

18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором сообщил, со ссылкой на неназванный источник, о гибели 16 тысяч российских военных в боях за Авдеевку с октября по февраль. Украинская армия при этом организованно отступила, написал Морозов, что противоречит официальной российской позиции. Публикация вызвала резкую критику российских провоенных блогеров и пропагандистов.

20 февраля Морозов удалил пост. В серии последних записей в телеграме, предположительно, ставшей предсмертной запиской, он написал, что его заставили это сделать по приказу командира батальона.

"Товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала ... А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", — говорится в сообщении.

Морозов, по его словам, написал обращение в военную прокуратуру с жалобой на положение дел в его полку. В нём, по словам Морозова, осталось 30 процентов личного состава, остальные ранены, убиты или пропали без вести. Ранения не регистрируют. Лекарства военным предложено покупать за свой счёт. Мобилизованных отдают под командование в ЧВК, состоящей из грабящих их "бывших заключенных, наркоманов и мародёров". Обращение, по его словам, не приняли.