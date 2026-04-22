В Вирджинии избиратели минимальным большинством одобрили перенарезку округов, что может дать демократам дополнительные места в Палате представителей Конгресса США на выборах в ноябре. Инициированная президентом Трампом война джерримендеринга пока дала республиканцам отрицательный результат – но еще не закончена.

Как это устроено. Предыстория

Каждый конгрессмен (всего их 435) представляет в Палате свой округ, в котором обычно около 800 тысяч человек. Границы округов, как и в целом организация выборов – в ведении штатов. Нарезка округов – политический процесс, и может давать правящей партии преимущества: можно "упаковать" районы с большим количеством сторонников оппозиционной партии в минимальное число округов, а в остальных они окажутся в меньшинстве. Подобные манипуляции имеют давние традиции и носят название "джерримендеринг". Этим занимаются обе партии.

Джерримендеринг приводит к тому, что партия, контролирующая штат, получает на выборах в Палату представителей непропорционально больше мандатов, чем голосов избирателей. Джерримендеринг критикуют ("политики выбирают избирателей, а не избиратели политиков"), на перекройку округов есть ограничения, защищающие меньшинства, избиратели по большей части выступают против, но если расчеты немедленной политической выгоды перевешивают, джерримендеринг снова оказывается в игре.

Сейчас у республиканцев в Палате представителей ничтожное преимущество, правящая партия обычно проигрывает на выборах в середине президентского срока, и чтобы удержать контроль над Конгрессом, президент Трамп в прошлом году высказался за перерисовку округов в Техасе и других "красных" штатах (обвинив демократов в джерримендеринге в "синих" штатах).

В ответ в некоторых "синих" штатах во главе с Калифорнией тоже начали перерисовывать округа.

Референдум в Вирджинии. Подробности

Вирджиния за последние два десятилетия сместилась от республиканцев к демократам. На президентских выборах последним победившим в штате республиканцем был Буш в 2004-м. В 2024-м Харрис выиграла около 6%. В прошлом году новым губернатором стала демократ Спанбергер, и ее преимущество в 15% было воспринято как один из признаков надвигающейся на выборах в ноябре "синей волны".

Решение о перекройке округов на референдуме в Вирджинии было принято, однако, большинством лишь около 3% голосов, примерно повторив расклад на выборах в Конгресс в 2024 году, 51–48 (дем./рес.). Это может быть свидетельством недовольства избирателей джерримендерингом, экстремальным образцом которого является новая карта округов. В 2024 году демократы победили в 6 из 11 округов штата. В новой нарезке они могут получить 10, дав партии в Палате представителей дополнительно 4 мандата.

Новые и старые карты нарезки – наглядное пособие, как устроен джеримендеринг.

Можно обратить внимание, что 5 округов теперь тянутся до пригородов Вашингтона, где огромное преимущество у сторонников демократов. Районы с преобладанием республиканских избирателей теперь "упакованы" в один чрезвычайно "красный" округ.

В агитации перед референдумом в Вирджинии принимал участие экс-президент Обама, который когда-то очень критиковал джерримендеринг, называя его одной из причин поляризации в стране – и республиканцы напомнили об этом, агитируя против перенарезки округов. Обе стороны тут можно обвинить в лицемерии, но ставки, – контроль над Конгрессом, – столь высоки, что политики, очевидно, считают это приемлемым.

Вопрос о перерисовке округов еще рассматривается в суде в Вирджинии, но считается маловероятным, что суд пойдет против решения, принятого избирателями.

Общий счет. Общая картина

По подсчетам Ballotpedia, на данный момент Вирджиния принесла демократам преимущество в войне джерримендеринга.

Республиканцы потенциально получили от перерисовки округов 9 дополнительных мандатов:

+1 в Миссури,

+1 в Северной Каролине,

+2 в Огайо,

+5 в Техасе.

Демократы потенциально получили 10 дополнительных мандатов:

+5 в Калифорнии,

+1 в Юте (по судебному решению),

+4 в Вирджинии.

Но война еще продолжается, перерисовку округов обсуждают во Флориде, Джорджии, Луизиане и Нью-Йорке.

При любом исходе войны джерримендеринга считается, что Палата представителей с высокой долей вероятности перейдет под контроль демократов.

Рейтинг популярности президента считается одним из самых важных факторов на выборах в середине президентского срока, а Трамп сейчас довольно непопулярен, если судить по опросам, -18.8% по Silver Bulletin, -17.1% по RealClearPolitics.