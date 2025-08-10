Нарезка карт. Битва за новый Конгресс США началась

До выборов в Конгресс США остается 15 месяцев, но битва за него уже началась - с пересмотра границ избирательных округов. Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом надеются, что это позволит им удержать контроль над Палатой представителей, который находящаяся у власти партия часто проигрывает.

Сейчас преимущество республиканцев в Палате представителей минимально, лишь несколько голосов. А без большинства в Конгрессе Трампу будет трудно проводить свою политику в последние два года президентства. И вот республиканцы-законодатели Техаса при поддержке Трампа решили перекроить карту избирательных округов в штате ради дополнительных мандатов, демократы-законодатели Техаса бежали, чтобы помешать этому, а другие "синие" штаты пригрозили симметричным ответом.

Как это устроено

В Палате представителей Конгресса США - 435 депутатов, каждый из которых представляет свой округ. Проведение границ округов, как и организация выборов - в ведении штатов, и в США, в отличие от многих других стран, это политический, а не технократический процесс, и это приводит к манипуляциям. Можно создать округ, где непропорционально много сторонников оппозиционной партии (где победят с чрезмерным преимуществом, которое, по сути, пустая трата голосов), а в других округах оппозиционные избиратели будут оказываться в небольшом меньшинстве. На иллюстрации ниже показано, как провести границы 7 округов в штате с 11 "синими" домохозяйствами и 10 "красными". При "нормальном" распределении "синие" получат 4 мандата, "красные" - 3. Но можно провести границы так, что счет будет 2:5.

Подобные манипуляции имеют давние традиции и носят название "джерримендеринг" по имени Элбриджа Герри (Джерри), одного из отцов-основателей США: еще в 1812 году будучи губернатором Массачусетса он новаторски подошел к вопросу о границах округов, один из которых был высмеян в газете как напоминающий саламандру. "Джерри"+"[сала]мандер"="джерримендеринг".

Джерримендеринг приводит к тому, что партия, контролирующая штат, получает на выборах в Палату представителей непропорционально больше мандатов, чем голосов избирателей. Этим занимаются обе партии. Например, в Техасе у республиканцев 25 из 38 мандатов (66%), а Трамп набрал 56% в 2024 году. В Иллинойсе у демократов 14 мандатов из 17 (82%), а Харрис набрала 54%.

Джерримендеринг критикуют ("политики выбирают избирателей, а не избиратели политиков") и называют одной из причин поляризации, препятствующей появлению умеренных политиков.

Существует ограничения на перекройку округов, защищающие меньшинства, избиратели по большей части выступают против джерримендеринга, во многих штатах нарезку округов передают независимым комиссиям, но если расчеты немедленной политической выгоды перевешивают, джерримендеринг снова оказывается в игре.

Обычно границы округов пересматривают после переписи населения раз в 10 лет, последняя из которых была в 2020 году. Попытки перерисовать округа в середине декады относительно редки, но не запрещены правилами. Сейчас мы являемся свидетелями такой попытки.

В игре даже ФБР

Республиканцы в законодательном собрании Техаса представили новую карту округов, которая позволила бы партии в прошлом году получить не 25, а 30 мандатов в Палате представителей в Конгрессе.

Трамп заявил: "мы имеем право на еще пять мест", и обосновал это тем, что "синие" штаты "делали это с нами", обрушившись, в частности, на Иллинойс. Чтобы помешать принятию новой карты, десятки техасских законодателей-демократов бежали из штата: они в меньшинстве, но без них нет кворума для голосования.

Полиция Техаса имеет право принудительно доставить их на заседание, но ее юрисдикция ограничена штатом. Многие бежавшие нашли убежище в Иллинойсе под защитой губернатора-демократа Прицкера, а республиканский губернатор Техаса Эббот обратился в ФБР с просьбой найти их, хотя законные основания этого непонятны.

В ответ "синие" штаты пригрозили пересмотреть границы своих округов, чтобы компенсировать возможную потерю демократами мандатов в Техасе. Ньюсом, губернатор Калифорнии и один из вероятных кандидатов в президенты-2028, перепостил карту округов штата, где вообще все мандаты получают демократы.

Трамп повысил ставки, потребовав провести внеочередную перепись населения, "крайне точную", и не включающую нелегальных мигрантов.

Переписать, перечертить, пересчитать

Перепись требует значительного времени на подготовку. Кроме того, сейчас подсчитывается число всех постоянно проживающих в стране людей. Перед переписью 2020 года Трамп уже пытался исключить из нее иммигрантов без легального статуса, но безуспешно. "Обожаю идею отправлять людям по почте правительственные формуляры с графой "Являетесь ли вы нелегальным иммигрантом?" и ожидать, что люди будут отвечать "да", язвительно комментирует журналист Мэттью Иглесиас.

Что касается возможной войны "красных" и "синих" штатов по переделке округов, в некоторых процедура пересмотра достаточно долгая, чтобы не успеть к выборам в 2026 году, и, по подсчету Reuters, в случае войны все-на-всех у республиканцев несколько больше возможностей выиграть мандаты.

Но существует и опасность переоценить свои силы: при перекройке карт голоса оппозиционной партии рассеиваются по округам, где есть преимущество партии, находящейся у власти, таким образом уменьшая его. И в случае значительной смены предпочтений избирателей этого преимущества может оказаться недостаточно даже в прежде надежных для правящей партии округах.

Трамп сейчас довольно непопулярен, и если это приведет к "синей волне" на выборах, как это было в 2022 году, ослабление позиций республиканцев в их округах может привести к потерям, а не приобретениям на выборах.