Синяя волна. 5 историй за победами Мамдани и других демократов

Не только Зохран Мамдани в Нью-Йорке – демократы победили на всех ключевых локальных выборах в США 4 ноября. Помимо значения для своих штатов и городов, выборы были восприняты как знак недовольства президентом Дональдом Трампом спустя год после его избрания и намеком на то, чего республиканцам ждать на выборах в Конгресс еще через год.

"Импульс на стороне демократов. Республиканцы проснулись и поняли, что вокруг уже не обстановка выборов 2024 года", заявил лидер демократов в Палате представителей Конгресс Хаким Джеффрис.

"Не думаю, что это прошло хорошо для республиканцев", сказал президент Трамп. "Отсутствие имени Трампа в бюллетенях и шатдаун стали двумя причинами, по которым республиканцы проиграли выборы".

Шатдаун. "Большой отрицательный фактор для республиканцев"

Шатдаун правительства стал вчера самым долгим в истории. На встрече с сенаторами-республиканцами, которую Axios назвал "неуютной", Трамп вновь потребовал использовать "ядерную опцию", убить филибастер в Сенате и закончить шатдаун – иначе шатдаун "убьет Республиканскую партию". Он "хуже для нас, чем для демократов", сказал Трамп, согласно описаниям встречи.

Шатдаун теперь чувствуется в полной мере, из-за него под угрозой оказалась выдача продовольственных пособий для десятков миллионов американцев, аэропортам не хватает авиадиспетчеров.

Отсутствие/присутствие Трампа

Трамп обладает преданной базой сторонников, которые приходят проголосовать за него, но куда менее активны на других выборах (и до них труднее добраться при опросах общественного мнения). В то же время присутствие Трампа в Белом доме активизирует его противников, а его политика непопулярна у большинства в стране – и это мотивирует голосование против республиканцев.

"Идея, что Трамп выступает лучше предсказанного опросами, когда его имя в бюллетене, а в остальных случаях демократы показывают результаты на уровне или лучше предсказанного опросами, была довольно верной на протяжении всей эры Трампа", замечает электоральный аналитик Нэйт Силвер.

Подобно тому, как год назад избиратели заметно качнулись в сторону республиканцев, – карты, показывавшие электоральный сдвиг были сплошь красными, – нынешние, пусть и локальные выборы, видимо, показывают синий сдвиг по сравнению с 2024-м.

В частности, год назад Трамп заметно расширил свою базу среди испаноязычных граждан США. Сейчас, кажется, они разочарованы. Аналитик Райан Мацумото пишет, что нашел в городе Патерсон в Нью-Джерси (известному по одноименному фильму Джима Джармуша) избирательный участок с преобладанием испаноязычных: в 2024 году он сместился на 78 пунктов вправо по сравнению с 2020-м, и сейчас на 77 влево по сравнению с 2024-м.

Демократы. Прогрессисты против умеренных

Демократическая партия партия после поражения прошлого года спорила о пути к победе. Левое крыло, прогрессисты, говорили о необходимости жесткого противостояния Трампу – и их поддерживала "база" партии. Центристы напоминают, что победу на всеобщих выборах приносят независимые избиратели, и чтобы привлечь их, нужен прагматичный, а не идеологический подход.

Победа Мамдани – новой звезды левого крыла партии – привлекла к себе более всего внимания медиа, но даже если сравнивать с успехом прогрессистов в Нью-Йорке и Калифорнии (где принят план по перерисовке округов, который должен дать демократам дополнительные места в Конгрессе), другие демократы выступили не менее, а то и более сильно: в Нью-Джерси и Вирджинии Мики Шеррилл и Эбигейл Спанбергер выиграли губернаторские гонки с двузначным отрывом, превзойдя данные опросов. Несмотря на скандал, кандидат демократов Джей Джонс был избран генеральным прокурором Вирджинии. Демократы победили на выборах более низких уровней в Пенсильвании и Джорджии.

"Доступность жизни"

Сторонники обоих крыльев Демократической партии получили аргументы в свою пользу, однако ключевым посланием кампаний и Мамдани, и умеренных демократов стала тема "доступности жизни" – как помочь избирателям свести концы с концами в условиях продолжающейся инфляции. На выборах год назад обещание снизить цены было лейтмотивом кампании Трампа, и теперь избиратели недовольны уже им.

Мамдани обещает заморозить арендную плату, сделать городские автобусы бесплатными и открыть городские продуктовые магазины с доступными ценами за счет повышения налогов на самых богатых – хотя это находится во власти законодательного собрания штата, а не мэра города, и пока не ясно, насколько это реально. Республиканцы же открыто надеются, что "марксистские" идеи Мамдани провалятся, и это станет их ключевым аргументом на выборах в Конгресс через год.

Спанбергер и Шеррилл также выступили с планами поддержки избирателей, в частности, обещая остановить рост цен на электроэнергию.

История нынешней победы демократов на самом деле выглядит так (словами главы Национального комитета Демпартии Кена Мартина): "Как бы люди ни хотели сосредоточиться на разногласиях внутри партии, была сквозная линия – Мамдани, Спанбергер и Шеррилл были сосредоточены на вопросах, актуальных для кухни, а не позолоченных бальных залов, вопросах доступности жизни… Как снизить стоимость товаров, ипотеки и аренды, расходы на уход за детьми…"

Выборы в Конгресс 2026

После победы демократов во вторник растут ожидания, что в следующем году они смогут вернуть себе большинство в Палате представителей, и трайфекта республиканцев (большинство в обеих палатах Конгресса и президент в Белом доме) на этом закончится.

Республиканцы вполне осведомлены об угрозе – и пытаются всеми средствами предотвратить поражение. В нескольких штатах идет перерисовка округов, и в целом по стране это должно дать республиканцам несколько дополнительных мест в Палате представителей. Трамп вернулся к разговору о введении федерального требования предъявлять при голосовании документ, идентифицирующий личность. В некоторых штатах это требуется при регистрации избирателей, но не обязательно при самом голосовании.

Вчера президент аргументировал это так: "Если вы идете в продуктовый магазин, вам нужно предъявить удостоверение. На заправке вам нужно предъявить удостоверение. Но для голосования они не требуют удостоверения избирателя. И все по одной причине: они мошенничают". В сетях идет язвительная дискуссия, когда на заправках требуют документы, однако в следующем году, очевидно, будет спор о правилах выборов, и он закончится в судах, так как по Конституции правила голосования определяют исключительно штаты.