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NASA и "Роскосмос" договорились о перекрёстных полетах на МКС

Американское космическое агентство NASA и "Роскосмос" подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. Документ позволит российским космонавтам тренироваться в США и летать на МКС на американских космических кораблях, а астронавтам NASA - на российских в составе так называемых интегрируемых международных экипажей.

Страны считают, что в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с отменой или задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

Сейчас интегрируемые экипажи проходят подготовку.

На 21 сентября с космодрома Байконур намечен запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22", в экипаж которого войдут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Все они тренируются в Звездном городке.

Следующий запуск на МКС должен произойти позже осенью с космодрома NASA на мысе Канаверал в США. Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon будет состоять из американских астронавтов Николь Мэнн и Джоша Кассада, астронавта Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и россиянки Анны Кикиной. Они проходят подготовку в космическом центре NASA в Хьюстоне.

После начала войны России с Украиной США и другие страны Запада ввели санкции против российской космонавтики, а также отказались от сотрудничества в рамках уже действующих проектов. В апреле тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на МКС.

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