Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Россией

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что поддерживает санкции Европейского союза против России и приостанавливает сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос". В частности – в совместном российско-европейском проекте по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars), говорится на сайте организации.
Согласно планам проекта, в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур должны были запустить ракету-носитель "Протон-М", которая доставила бы на Марс межпланетный аппарат. Марсоход должен был собрать доказательства существования жизни на планете.
Но правящий совет ЕКА на собрании 16-17 марта в Париже решил приостановить сотрудничество из-за войны в Украине. Запуск миссии "ЭкзоМарс", без участие России, перенесён как минимум на 2026 год.
Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя это решение, сказал, что ему "жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной", сообщает "Интерфакс".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заверил, что Россия отправит миссию на Марс без европейских коллег и проведёт там "самостоятельную исследовательскую экспедицию".
- 15 марта Евросоюз окончательно одобрил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на сделки с некоторыми российскими госкомпаниями, ограничения на импорт продукции из стали и железа, ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России, запрет на поставки в Россию предметов роскоши.
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