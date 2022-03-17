Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Россией

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что поддерживает санкции Европейского союза против России и приостанавливает сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос". В частности – в совместном российско-европейском проекте по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars), говорится на сайте организации.

Согласно планам проекта, в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур должны были запустить ракету-носитель "Протон-М", которая доставила бы на Марс межпланетный аппарат. Марсоход должен был собрать доказательства существования жизни на планете.

Но правящий совет ЕКА на собрании 16-17 марта в Париже решил приостановить сотрудничество из-за войны в Украине. Запуск миссии "ЭкзоМарс", без участие России, перенесён как минимум на 2026 год.



Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя это решение, сказал, что ему "жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной", сообщает "Интерфакс".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заверил, что Россия отправит миссию на Марс без европейских коллег и проведёт там "самостоятельную исследовательскую экспедицию".