Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Россией

Рендерное изображение европейско-российского марсохода ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что поддерживает санкции Европейского союза против России и приостанавливает сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос". В частности – в совместном российско-европейском проекте по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars), говорится на сайте организации.

Согласно планам проекта, в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур должны были запустить ракету-носитель "Протон-М", которая доставила бы на Марс межпланетный аппарат. Марсоход должен был собрать доказательства существования жизни на планете.

Но правящий совет ЕКА на собрании 16-17 марта в Париже решил приостановить сотрудничество из-за войны в Украине. Запуск миссии "ЭкзоМарс", без участие России, перенесён как минимум на 2026 год.

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя это решение, сказал, что ему "жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной", сообщает "Интерфакс".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заверил, что Россия отправит миссию на Марс без европейских коллег и проведёт там "самостоятельную исследовательскую экспедицию".

  • 15 марта Евросоюз окончательно одобрил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на сделки с некоторыми российскими госкомпаниями, ограничения на импорт продукции из стали и железа, ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России, запрет на поставки в Россию предметов роскоши.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG