Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса

Президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса. Вместо него руководить госкорпорацией назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Указы опубликованы на сайте Кремля.

Сам Борисов был уволен с поста вице-премьера за несколько минут до этого. Ранее эту перестановку анонсировали несколько российских газет, ссылаясь на анонимные источники.

Источник газеты "Ведомости" предположил, что Рогозин может быть назначен курировать Донбасс. "Медуза" писала, что он будет делать это на должности в Администрации президента. Газета "Московский комсомолец" без указания источников сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.

Рогозин возглавил Роскосмос в 2018 году, до этого он был вице-премьером правительства. За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и, после начала войны с Украиной, разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством.

65-летний Юрий Борисов сменил в правительстве Рогозина в 2018 году. Он курировал оборонную промышленность и "Роскомос". В разное время он был заместителем министра обороны, заместителем министра промышленности и торговли, 20 лет служил в армии.

Борисов — доктор технических наук. В 2018 году газета "Коммерсантъ" сообщила, что чиновнику присвоено звание Героя России закрытым указом президента. Источники газеты предположили, что награждение проведено за разработки российским ВПК новых видов стратегических вооружений, о которых Путин рассказал во время послания Федеральному собранию.

Речь тогда шла о гиперзвуковых баллистических ракетах, стратегической ракете с ядерной силовой установкой и беспилотной подводной лодке, способной запустить ядерную торпеду.