НАСА запустило в космос аппарат для исследования земных экосистем

Американское космическое агентство НАСА произвело запуск аппарата РАСЕ - в рамках программы по исследованию земных экосистем, атмосферы и Мирового океана.

Аппарат, запущенный с космодрома на мысе Канаверал, отправился в космос на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В ближайшие недели НАСА будет оценивать готовность аппарата к переходу к оперативной фазе миссии, сообщает в четверг Голос Америки.

Название PACE расшифровывается как plankton, aerosol, cloud, ocean ecosystem – то есть "планктон, аэрозоль, облака, океаническая экосистема". Задача этого орбитального модуля – расширить понимание человеком процессов, происходящих в Мировом океане и в атмосфере Земли.

При изучении Мирового океана аппарат будет отслеживать динамику популяции океанического фитопланктона, лучшее понимание которой может оказаться полезной для рыболовной индустрии. Помимо морей и океанов, будут исследоваться также внутренние водоемы.

Наблюдения в атмосфере будут включать, помимо прочего, измерения облаков. Как ожидается, что это поможет улучшить методы прогнозирования погоды и динамики изменения климата.

Срок службы аппарата рассчитан на три года, однако у него достаточно топлива, чтобы при необходимости НАСА продлило время работы модуля как минимум до девяти лет.