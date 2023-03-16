NASDAQ и NYSE объявили о делистинге бумаг российских компаний

Американские биржи Nasdaq и NYSE проведут делистинг ценных бумаг компаний "Яндекс", Ozon, HeadHunter, ЦИАН и Qiwi, если те не обжалуют это решение.

В ответ на российское вторжение в Украину биржи закрыли торговлю акциями этих компаний 28 февраля 2022 года. Убрать бумаги из списков совсем планируют 24 марта.

Ни одна из этих компаний не находится под санкциями США, Евросоюза или Великобритании. "Яндекс" заявил, что делистинг не повлияет на его работу, но пообещал подать апелляцию на решение. В Ozon сообщили, что изучают процесс обжалования.

Московская биржа продолжит торговать ценными бумагами компаний в обычном режиме.