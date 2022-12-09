ФСБ получила доступ к сайту для поиска работы HeadHunter

Сайт для поиска работы HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь он должен собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о пользователях и все их переписки. Об этом сообщает Роскомсвобода.
Правозащитники заметили, что сайт внесли в реестр ещё 5 декабря. Сейчас на HeadHunter размещено более 61 миллиона резюме пользователей, его клиентами являются свыше 1,8 миллиона компаний. Сервис работает в России, Беларуси и Казахстане.
На данный момент в перечне почти 300 организаторов распространения информации – все они обязаны передавать информацию о своих пользователях и их переписки ФСБ.
- После вторжения России в Украину через HeadHunter стали массово нанимать военнослужащих по контракту. К середине апреля на сайте уже было размещено около 6,8 тысячи таких вакансий. При этом за весь 2020 год на сайте опубликовали около 5,7 тысяч подобных предложений, за весь 2021 год – 8,3 тысячи.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.