"Наши мальчики". Соцсети о расследовании убийств в Буче

Через несколько дней после большого расследования о причинах российских провалах в войне с Украиной газета The New York Times выпустила новое: об убийствах мирных жителей в Буче во время её оккупации российской армией. Расследование убедительно показывает, что убийства совершили военные 234-го полка псковской дивизии ВДВ с ведома его командира.

Руслан Левченко

Когда в апреле появились видео и фотографии, на которых тела десятков мирных жителей разбросаны по улице Бучи, украинцы и весь остальной мир выразили ужас и возмущение. Но в России у чиновников была совсем другая реакция: отрицание.

Президент Владимир В. Путин назвал ужасную сцену « провокацией » и заявил, что российская армия не имеет к этому никакого отношения.

Но восьмимесячное визуальное расследование The New York Times пришло к выводу, что виновниками бойни на улице Яблунской были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова.

Доказательства показывают, что убийства были частью преднамеренных и систематических усилий по безжалостному обеспечению пути в столицу Киев. Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу — будь то дети, убегающие с семьями, местные жители в надежде найти продукты или люди, просто пытавшиеся вернуться домой на велосипедах

Анатолий Воробей

Нью-Йорк Таймс выкатили новое, особенно подробное видео-расследование по Буче, фокусирующееся именно на жертвах на ул. Яблуньской. [...]

Они отследили номера, по которым российские солдаты звонили своим родственникам в Россию, с телефонов мирных жителей, которых за пару часов до того расстреляли. Они нашли имена этих солдат и полк, к которому они приписаны (234-й гвардейский десантно-штурмовой). Они использовали видео с дронов, которых запускали украинцы, фотографии, которые делали местные жители, радиоперехваты. Они нашли промежутки времени, в которые были убиты конкретные люди на ул. Яблуньской, рассказали о том, как это случилось, в некоторых случаях показали видео, назвали имена жертв. Они нашли документацию, оставшуюся после ухода русских. Они проинтервьюировали местных жителей. И еще и еще и еще, и все это сведено в полчаса видео с картами, обозначением разных домов и военных машин в разных ракурсах итд. итд. Огромная работа и очень качественный результат.

Одним из стандартных утверждений российской Z-пропаганды является, что якобы еще в апреле западные СМИ "убедились", что в Буче была "постановка", и с тех пор поэтому ничего о ней не пишут, "притихли". Я потерял счет тому, сколько раз очередной какой-нибудь Zомби выкатывает мне это утверждение как важный аргумент тому, что мол в Буче не было никаких убийств мирных, или это все украинская постановка, или как минимум "неоднозначно, кто разберет". При этом в любой момент можно просто поискать в гугле слово Bucha в разделе News и увидеть непрекращающуюся цепочку статей и расследований в центральных западных СМИ про Бучу, не каждый день, разумеется, но тема никуда не ушла и не "слита"; но даже такое простое упражнение этим Zомби не под силу. Это новое расследование Нью-Йорк Таймс перекрывает по масштабам проделанной работы и количеству доказательств все предыдущие, пожалуй.

Альфред Кох

Сегодня я весь день нахожусь под впечатлением опубликованного исследования New York Times (наконец-то они вместе своих пацифистских бредней занялись чем-то путным) о событиях в Буче в марте этого года. Подробно и скрупулезно, на основе имеющихся документов, биллинга звонков, свидетельств местных жителей, фото- и видеоматериалов, радиоперехватов и всего прочего они восстановили картину того, что произошло.

Причем они заранее сказали, что это лишь небольшая часть всей картины и касается она событий, случившихся только на одной лишь улице Яблонская. Это исследование раскрывает картину убийства нескольких десятков мирных жителей. В то время как всего в Буче было убито около 400 человек. Но даже этого достаточно, чтобы прийти в ужас от того, что там произошло. [...]

Эти многочисленные убийства совершили десантники 234 полка знаменитой псковской дивизии ВДВ. Это доказанный факт, с которым невозможно спорить. Установлены конкретные имена и фамилии военнослужащих, которые участвовали в этих убийствах. Приведены их фотографии.

Идентифицирован и командир этого полка, который многократно фигурирует на фото и видеозаписях, а также в радиоперехватах. Это полковник Артем Городилов. Он прекрасно был осведомлен о том, что творят его подчиненные. И никак это не остановил на протяжении всех тех нескольких недель, в течении которых его полк находился в Буче. [...]



Мальчик на велосипеде вез домой картошку. Мальчик. Вез картошку. Убили. Женщина ехала на микроавтобусе. Убили. Иногда просто заходили в дом и убивали мужа на глазах жены. Зачем? Путин! Ау! Зачем? Полковник Городилов! Почему ты это не остановил? Ты считал это правильным?

Рустем Адагамов

Журналисты New York Times собрали неопровержимые доказательства военных преступлений в Буче, совершенных российскими десантниками из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова. Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу — будь то дети, убегающие с семьями, местные жители в надежде найти продукты или люди, просто пытавшиеся вернуться домой на велосипедах.

Репортеры NYT провели несколько месяцев в Буче после вывода российских войск, опрашивая жителей, собирая огромное количество видеозаписей с камер видеонаблюдения и получая эксклюзивные записи из правительственных источников. Позже они проанализировали материалы и реконструировали убийства на улице Яблонской, которую местные теперь называют “дорогой смерти”, с точностью до минуты.

Некоторые из наиболее разоблачающих доказательств причастности 234-го полка включали записи телефонных разговоров и расшифрованные позывные, которые командиры использовали на российских радиоканалах. Установлены имена тех российских военных, которые убивали безоружных жителей Бучи.

Ольга Скорогодская

Тысячи и тысячи мерзавцев всё равно на это скажут, что это всё фейки или «не всё однозначно». Раньше я считала их слепыми жертвами пропаганды, но потом до меня дошло, что они просто мерзавцы, которые сами не желают знать неудобную для них правду. Эти мерзавцы, притворяющиеся порядочными людьми в их собственных глазах, просто сами не хотят ничего знать о фактах, которые порвут их правоту и в клочья.

Они не жертвы, а просто тупые, упоротые в своей правоте мерзавцы. Как и все те «хорошие русские», кто сочувствует «нашим мальчикам», участвующим в этой позорной захватнической войне, оправдывая их и себя.

Во время просмотра фильма New York Times, собравшего доказательства убийств мирных жителей российскими десантниками в Буче, приходит в голову только одна утешительная мысль: большая часть попавшей в кадр техники уже сожжена, а большая часть палачей - убиты.

Василина Орлова

"Нью-Йорк Таймс" опубликовал расследование с именами русских убийц в Буче. По большей части русские имена и фамилии, все, как Бульба любит. Никаких бурят и чеченцев не замечено.



Все имена и фамилии известны. Грабили телефоны и звонили матушкам-женушкам. Все понесут наказание, заодно с обществом, которое эту мразь породило и льет крокодильи слезы о "наших мальчиках".



Расплачиваться за это звериное поколение чикатил тоже поколениями. Лучше выдать военных преступников - тогда можно какие-то скидки по санкциям выторговать.



Ну, если цепляться за них, парты героев им в местных школах ставить, то и вся страна тогда будет ссыпаться в ад и дальше. Следующая война будет менее технологичной и протекать где-то в недрах "Российской Федерации".



Милитаристский СССР, никогда не критиковавший себя за военные преступления, закончил тем, что стал войны воевать в своих собственных границах, не будет по-другому и с "РФ". Если неподсудные убийства для общества норма, то общество само себя пожирает.

Публикация рассеяла последние сомнения в том, что в совершаемых в Украине военных преступлениях виноваты не буряты.

Виктория Шумахер

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче и опубликовала результаты 8месячного расследования



А помните как это обсуждалось в Твиттере ?

Как некоторые рвались на части:

- это же буряты, они Достоевского

не читали !



Но, нет

-не буряты!

"Наши

мальчики"

Святослав Егоров

Специально разносился обеими сторонами войны по всем сетям этот, скорее всего придуманный русскими, нарратив о причастности бурятов и якутов. Вот и хорошо, что провели такое расследование. Теперь все будут знать кто является убийцами и преступниками в Буче и вообще в войне в Украине. А то уж даже папа римский умудрился упомянуть бурятов.

Расследование снова поднимает вопрос о "банальности зла". Как получилось, что обычные вроде "мальчики" проявляют такую жестокость?

Ольга Бешлей

Читала сегодня последний материал The New York Times про Бучу: обстоятельства убийств 36 человек — российскими военными, скорее всего, десантниками 234-го полка. На середине шею перехватило от спазма. Самое начало войны, как они успели так озвереть — до сих пор не укладывается

Михаил Козырев

Я смотрю на эти убийства, на зафиксированные расстрелы, на завал велосипедистки выстрелом из танка, и пытаюсь понять: КАК ЭТО, Б...Ь, ВОЗМОЖНО?!?! Люди же не рождаются убийцами. Они ими становятся. Они стали убийцами, прогуливаясь по тем же улицам, слушая те же песни, смотря те же фильмы, приезжая на те же рок-фестивали..

.

"Нормальные парни вроде были". А превратились в убийц...

Альфред Кох

Папа Римский Франциск уверял свою паству в том, что зверства в Буче совершили буряты. Его аргумент был прост: он говорил, что невозможно себе представить, чтобы такое могли совершить христиане. Вынужден его разочаровать. Это были в подавляющем большинстве - молодые русские парни. Вот ровно такие, каких мы встречаем на улицах российских городов. Самары, Пензы, Краснодара… И даже Москвы и Петербурга.

Не чеченцы, не дагестанцы, не контрактники-таджики. И не марсиане. Это были русские солдаты. Которые шли освобождать “братьев”. И убивали шестидесятилетних велосипедистов. Сороколетних женщин. Пятнадцатилетних подростков.

Мальчик на велосипеде вез домой картошку. Мальчик. Вез картошку. Убили. Женщина ехала на микроавтобусе. Убили. Иногда просто заходили в дом и убивали мужа на глазах жены. Зачем? Путин! Ау! Зачем? Полковник Городилов! Почему ты это не остановил? Ты считал это правильным?

Ок. Я не очень высокого мнения о человечестве. И многое ему готов простить. На десятом месяце войны, в ожесточении и на грани помешательства от гибели товарищей или членов семьи, какой-то ошалевший от долгого боя военный может сорваться и расстрелять пленного. Я это не оправдываю, но мне хотя бы понятны мотивы.

Но всего лишь на десятый день войны, военнослужащие полка, который еще даже не был толком в бою, по собственной инициативе, просто так, убивают даже не вражеских пленных, а обычных мирных жителей? Может мне кто-то объяснить - зачем? Какова цель? Как это они сами себе объясняли?

Мне уже плевать на Путина или Пескова. Эти персонажи будут до последнего все отрицать и выкручиваться. Их объяснения не вызывают ни малейшего интереса. Мне хочется услышать не их рассказы, что это все фейки и клевета, тем более, что приведенные факты убийственны и отрицать их бессмысленно. Мне хочется на самом деле понять как такое возможно? Что двигало этими псковскими десантниками? Что они думали, когда убивали просто так, упиваясь своей безнаказанностью? Ведь не станет же человек что-то делать без всякой цели, верно?

Эти люди никак им не угрожали. Они не представляли для них никакой опасности. Я не нахожу никакого другого объяснения кроме того, что убийства доставляли этим солдатам удовольствие. Не, ну серьезно: а зачем еще нужно было убить мальчишку, который нес полмешка картошки? Я не вижу никаких других причин.

Когда я учился в школе, у нас был такой местный хулиган, у него кличка была - Комар. Это был такой мелкий шкет, совсем конченный. С ним даже никто не хотел водиться. Он мог подбежать к свинье и трахнуть ее, гогоча. Просто реально снять штаны - и трахнуть. Он был псих.

К седьмому классу он уже был весь в наколках, курил как паровоз и пил самогон. Всегда таскал с собой опасную бритву и чуть что - вынимал свою “мойку” и грозил ею. Милиция махнула на него рукой, из дома он давно сбежал и жил по чердакам, а к девятому классу его нашли мертвым на берегу речки: передоз какого-то самопального марафета.

Так вот: он мучил бездомных кошек. Вешал их, разрезал живьем на части, сдирал с них шкуру. И откровенно признавался, что это доставляет ему удовольствие. Все без исключения пацаны в округе считали его идиотом и сторонились его. Даже самые прожженные и склонные к криминалу.

Вот это до сих пор был единственный человек в моей жизни, которому убийство доставляло удовольствие. И вот теперь - эти гвардейцы-десантники. Ордена Кутузова 3-й степени 234-го гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского.

Если это кадровая элита армии - то тогда это не армия, а дурдом. И командуют ею такие же психи, как эти десантники. То есть это психбольница, в котором нет врачей, а заправляют там такие же психи как и остальной контингент. Недаром у Путина рожа все больше и больше на Чикатило смахивает. Все-таки, как не крути, а что-то есть в такой науке, как физиогномика…

Не, вы как хотите, а у меня просто руки опускаются. Вот просто ни одной зацепки. Это абсолютно безнадежный случай. Господь, жги! Люди! Бегите оттуда! Просто куда глаза глядят! Не оборачиваясь! Чтобы не превратиться в соляной столб.

Сергей Шелин пишет, что виной тому — насилие в самой армии.

..О том, сочувствовать ли «своим» солдатам, спорили еще немецкие эмигранты-антинацисты. И в большинстве так или иначе жалели их. Бертольт Брехт в стихах, написанных в 1942-м в Калифорнии, воображал самого себя среди солдат, гибнущих в русских снегах. Но написать «наш вермахт» ему не пришло бы в голову. И это не становилось для него проблемой, потому что у него была альтернатива, с которой он мог себя идентифицировать. Каждый из немецких изгнанников в общих чертах представлял, из каких интеллектуальных и институциональных частей хотел бы построить новую Германию на месте нацистского порядка.

А из чего строить свободную и недержавную Россию, когда и если нынешнего режима не станет? К каким национальным ценностям могут апеллировать те, кто отрицает режим Путина, что пригодится из имеющихся в стране запасов? Ответ плох: не пригодится буквально ничего...

Начнем с «нашей армии». Согласно предвоенному опросу, именно армия – самое уважаемое учреждение в России (доля доверяющих - 61%).

Эволюция этого учреждения в нечто, пригодное для службы стране и подчиненное гражданскому режиму, совершенно невообразима.

Советские и российские вооруженные силы – это армия, в которой при Сталине маршалы били генералов за служебные упущения, и в которой до сих пор одни категории рядовых подвергаются обязательным и постоянным ритуальным унижениям со стороны других категорий рядовых. Популярные в армии декламации об «офицерской чести» - это рассуждения людей, не имеющих понятия ни о какой этике, кроме мафиозной.

Насилие на оккупированных территориях Украины является органическим порождением этого военного уклада. Оно не нуждается в приказах сверху и происходит естественным порядком. Препятствующих ему механизмов почти нет...

Представления о личной ответственности в этой среде встречаются только в порядке исключения. Зато обычным является возмущение тупостью военных начальников, плохим оснащением и неумением беречь солдат. Пока этот гнев не выходит из-под контроля, он работает как раз на усиление «нашей армии». А в критических ситуациях, видимо, способен даже и выйти из берегов и разрушить ее вместе с государственной машиной. Но вряд может ли помочь созданию альтернативного порядка...

Михаил Ежов считает, что причина в безнаказанности.

«ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ»

Поскольку сейчас, после вышедшего расследования The New York Times о преступлениях российской армии в городе Буча, поднялась новая волна обсуждений, я хочу кое-чем поделиться.

Основным оправданием данных военных преступлений исходящих от поцриотов, является весьма интересное заявление – а почему США можно?

Само по себе это оправдание говорит о полном инфантилизме поцриотов, ибо все это жутко смахивает на поведение ребенка, который оправдываясь в слезах, достает из себя самый последний аргумент – А почему Ваське можно, а мне нельзя?

Так вот.

Чтобы не очень сильно утомлять вас объемным текстом, приведу лишь несколько из многочисленных примеров:

• В марте 2006 года пятеро американских военнослужащих в иракском городе Махмудия изнасиловали 14-летнюю девушку и убили ее и всю ее семью. В 2007 году военный трибунал на территории США приговорил трех преступников к срокам от 90 до 110 лет, еще один соучастник, стоявший на страже, получил 27 месяцев тюрьмы. Организатор убийства Стивен Дейл Грин в 2009 году был приговорен к пяти пожизненным срокам, в 2014 году он повесился.

• В 2012 году старший лейтенант Клинт Лоранс открыл огонь по мотоциклу с тремя афганцами, который, по его мнению, слишком быстро приближался к взводу. Этих людей офицер расценил как угрозу для жизней солдат. Лоранса осудили в США на 19 лет, шесть из которых он провел в тюрьме. В 2019 году он был помилован Трампом.

• В марте 2012 года сержант армии США Роберт Бейлс расстрелял 16 мирных граждан в афганской провинции Кандагар. По его словам, он ничего не помнил о случившемся, но признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, чтобы избежать смертной казни. В августе 2013 года суд на военной базе в штате Вашингтон приговорил его к пожизненному заключению без права освобождения.

• В ноябре 2011 года сержант морской пехоты Великобритании Александр Блэкмен добил выстрелом в упор раненного афганского талиба в провинции Гильменд. В декабре 2013 года Высокий суд Лондона приговорил его к пожизненному заключению. Еще двое британских военнослужащих, присутствовавших при инциденте и не остановивших сослуживца, были оправданы судом.

О чем это говорит, дорогие мои оправдатели военных преступлений? Лишь о том, что никому нельзя их совершать. И к счастью, в США и Великобритании есть правосудие, которое сурово относится к собственным гражданам в случае, если они такие преступления совершили.

Теперь вернемся к нашим баранам. После преступлений совершенных в Буче не было ни то, что наказаний за них, не было инициировано даже маломальского расследования, тем же военным трибуналом, который в Роzzии все-таки есть. Больше скажу. Командир части 234 был даже награжден, как и вся военная часть, а роzzийские власти, как и пропагандисты, решили просто откреститься от этих преступлений назвав их фейками.

Так же, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершённые на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради "защиты интересов России". Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершённые в интересах России, в документах не указано.

Очевидно, что этот закон будет окончательно принят, и это развяжет руки очень многим в роzzийской армии. Хотя, судя по тому, что в Роzzии не было еще ни одного суда по военным преступлениям совершенным в Украине, можно считать, что у военных преступников руки и до этого были не слишком связаны.

Вот поэтому, дорогие мои поцриоты вам нельзя. Вы не готовы судить сами собственных военных преступников, как это делают США, Великобритания и другие развитые страны. Роzzия как страна еще жутко недоразвита. Я уже не говорю, что по роzzийским тюрьмам разъезжает какой-то мутный тип и вербует на войну заключенных, отправленных в эти тюрьмы ни много ни мало роzzийским судом. Это говорит о том, что в Роzzии просто нет правосудия. Оно и раньше не отличалось своей непредвзятостью, теперь же его больше нет. Вот поэтому вам нельзя. Ваське можно, а вам нельзя. Васька хоть следит за своими действиями, вы же вообще берега попутали, соррян.

Ну а судить этих военных преступников все-таки будут. Раз вы сами не готовы это делать, то этим займется международное правосудие. И поверьте мне, никто не уйдет от наказания.

То, что безнаказанность когда-нибудь закончится, и факты из расследования будут использованы в суде, надеются многие.

Михаил Козырев

Тщательное документальное расследование New Your Times преступлений российских военных в Буче. На одной улице. Со съёмками камер слежения, дронов, с записями переговоров по рации, с обозначением подразделения и имени преступников. Это будут использовать суды и трибуналы.

Артур Тушин

В следующий 10 пакет санкций против России должны быть включены полковник А.Городилов командир 234 полка и поименно те его солдаты и офицеры которые были идентифицированны за соверщенные преступления в Буче.

А так же пилоты стратегической авиациии и командиры кораблей с которых производятмя пуски крылатых и балистических ракет по Украине.

А уже после, Международный трибунал даст по каждому из них свой вередикт и офицеру и солдат.

И политику, и чиновнику, и военному, и бизнесмену, и пропагандисту. Всем кто отмечен в санкционных пакетах.

Григорий Свердлин

Выдающееся расследование случившегося в Буче от The New York Times. видео с камер, переговоры по рации, звонки с телефонов убитых украинцев. теперь известны имена и звания тех, кто убивал мирных жителей и пленных. ссылка в комментарии

так и вижу, как эти бравые десантники на суде будут блеять, что они выполняли приказ. а те, кто поумнее, будут блеять про коллективную вину. ну вот им пока для вечернего чтения стенограмма суда над Адольфом Эйхманом (только я против смертной казни):

Даже если бы восемьдесят миллионов немцев сделали то, что сделали вы, это не извиняло бы вас.

К счастью, нам не надо заходить так далеко. Вы сами возложили не факт, а только возможность равной вины на часть тех, кто жил в государстве, главной политической целью которого было совершение неслыханных преступлений. И неважно, какая цепочка случайностей внешнего или внутреннего характера привела вас на путь, который сделал вас преступником, существует пропасть между реальностью того, что сделали вы, и вероятностью того, что могли бы сделать другие.

Мы здесь рассматриваем лишь то, что сделали вы, нас не интересует, возможно, непреступный характер вашего внутреннего мира и ваших мотивов или преступных наклонностей тех, кто вас окружал. Вы рассказали вашу историю с точки зрения неудачника, и, зная детали, мы готовы допустить, что при более благоприятном стечении обстоятельств маловероятно, что вы когда-либо предстали бы перед нами или перед каким-нибудь другим уголовным судом.

Давайте дискуссии ради предположим, что неудачное стечение обстоятельств, и ничто иное, сделало вас добровольным орудием организации массовых убийств; мы по-прежнему оказываемся перед фактом того, что вы проводили — а следовательно активно поддерживали — политику массовых убийств. Но политика — это не детский сад, в политике исполнительность и поддержка это одно и то же.

А так как вы поддерживали и проводили политику нежелания жить на одной земле с еврейским народом и целым рядом других народов — как будто вы и ваши начальники имели какое-то право определять, кто должен, а кто не должен населять землю, — мы находим, что никто, то есть ни один представитель рода человеческого, не желает жить на одной земле с вами. Единственно по этой причине вас и следует повесить.

Константин Сонин

NYTimes публикует подробнейшее, с видео и логами телефонных разговоров, расследование преступлений, совершенных российскими военными в Буче. Не только на командира 234-й бригады Артёма Городилова, но на десятки отдельных десантников собраны доказательства, которые годятся для любого суда.

Эти кадры и документы будут использоваться и на будущих судах Путина, Шойгу, Герасимова или просто навсегда останутся в их биографиях. Также как останутся в биографиях "дипломатов" Лаврова, Антонова, Ульянова, Небензи и т.п., которые врали, что этих преступлений не было.

Александр Горбачёв

Видео, свидетельства, имена, фамилии, названия. 234-й полк ВДВ, полковник Артем Городилов. 36 убитых гражданских — случайные велосипедисты на улице, молодые мужчины, расстрелянные во дворе. (В частности, подробно восстановлены обстоятельства убийства Ирины Филькиной.) В общем, это уровень доказательной базы для суда. Хочется верить, что этот суд состоится.