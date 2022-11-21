НАТО призывает признать Россию террористическим государством

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 21 ноября, единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса "чётко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим".

В документе также говорится, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии.

"Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство - удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах", – заявила новоизбранная председательница Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гарьо-Майлям.

Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Украина призывает страны мира признать Россию террористическим государством. В администрации США в октябре заявляли, что не готовы поддержать признание России спонсором терроризма, поскольку Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне также высказался против этого.

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