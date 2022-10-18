Саммиты в Астане на фоне российских обстрелов украинских городов и признаки умаления роли России на постсоветском пространстве. Собеседники Виталия Портникова – Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в США, и Аркадий Дубнов, российской политолог, эксперт по странам Центральной Азии. Эфир в 20:30.
Российский террор: от Путина дистанцируются союзники. Эфир в 20:30
Валерий Чалый и Аркадий Дубнов – о том, как уменьшается влияние России
Саммиты в Астане на фоне российских обстрелов украинских городов и признаки умаления роли России на постсоветском пространстве. Собеседники Виталия Портникова – Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в США, и Аркадий Дубнов, российской политолог, эксперт по странам Центральной Азии. Эфир в 20:30.
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