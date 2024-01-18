НАТО проведёт крупнейшие за 40 лет учения в Европе

Североатлантический союз НАТО в январе начнёт крупнейшие за 40 лет военные учения в Европе. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиация и корабли союза и Швеции. Раньше анонсировалось, что участие в манёврах примут около 40 тысяч человек.

В ходе учений "Стойкий защитник" союз продемонстрирует способность укрепить евроатлантическую зону за счет переброски сил из Северной Америки через Атлантику, цитирует агентство Reuters главнокомандующего Объединёнными войсками НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Американский генерал сделал заявление журналистам по завершении двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

В 2023 году страны НАТО провели в Европе крупнейшие воздушные учения в истории союза. Это происходит после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Многие западные политики, включая президента США Джо Байдена выдвигали тезис, что Россия может напасть на одну из стран блока в случае, если добьётся успеха в украинской войне.

Москва такие планы отрицает. Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что у России для войны с НАТО нет "резона" и "интереса". Путин и кремлёвские чиновники публично отрицали возможность введения войск в Украину перед началом вторжения.