НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина

Разведка НАТО оценила потери российских войск под Бахмутом как превосходящие украинские потери в пять раз. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в НАТО.

Ранее о крупных потерях российской армии сообщали американский Институт изучения войны и командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако Институт изучения войны заявил, что военное противостояние под Бахмутом может продлиться ещё несколько месяцев.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что даже если российским войскам удастся взять Бахмут, это не станет переломом в войне. По его мнению, Бахмут имеет "более символическое, чем стратегическое или оперативное значение," и переход его под контроль той или другой стороны не будет означать решающего перевеса.

Бои под Бахмутом продолжаются уже около полугода. До войны в этом городе в Донецкой области проживало около 70 тысяч человек. Сейчас он практически превращён в руины. Российское командование и глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время несколько раз сообщали об окружении Бахмута и почти полном уничтожении сопротивления противника. Украинская сторона заявляет, что её войска продолжают держать оборону города.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с командованием армией. По его итогам он заявил, что Украина не будет выводить из Бахмута войска, а продолжит оборону.