НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина

Разведка НАТО оценила потери российских войск под Бахмутом как превосходящие украинские потери в пять раз. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в НАТО.
Ранее о крупных потерях российской армии сообщали американский Институт изучения войны и командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако Институт изучения войны заявил, что военное противостояние под Бахмутом может продлиться ещё несколько месяцев.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что даже если российским войскам удастся взять Бахмут, это не станет переломом в войне. По его мнению, Бахмут имеет "более символическое, чем стратегическое или оперативное значение," и переход его под контроль той или другой стороны не будет означать решающего перевеса.
Бои под Бахмутом продолжаются уже около полугода. До войны в этом городе в Донецкой области проживало около 70 тысяч человек. Сейчас он практически превращён в руины. Российское командование и глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время несколько раз сообщали об окружении Бахмута и почти полном уничтожении сопротивления противника. Украинская сторона заявляет, что её войска продолжают держать оборону города.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с командованием армией. По его итогам он заявил, что Украина не будет выводить из Бахмута войска, а продолжит оборону.
- 12 февраля Би-би-си и издание "Медиазона" опубликовали данные о потерях российской армии с начала войны. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли 14 тысяч 93 российских военных. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели – реальное количество потерь может быть значительно выше.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
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