НАТО в связи с дронами РФ над Польшей начинает операцию "Восточный страж"

НАТО - после массового нарушения воздушного пространства Польши предположительно российскими дронами в ночь на 10 сентября - начинает операцию Eastern Sentry ("Восточный страж"), призванную дополнительно укрепить восточный фланг НАТО - страны, граничащие с Россией и Беларусью.

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте. По его словам, о начале операции объявил главнокомандующий Объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Эта операция начнется в ближайшие дни и будет включать в себя

участие многочисленных сил и средств", - сказал Рютте, особо подчеркнул устранение угроз, связанных с использованием беспилотников.

В операции примут участие в частности военные из Дании, Франции, Великобритании и Германии.

Гринкевич - генерал вооружённых сил США - заявил, что НАТО "будет защищать каждый дюйм" территории стран, входящих в союз.



В сообщении пресс-службы НАТО говорится, что операция носит бессрочный характер. Будет в частности усилена противовоздушная оборона восточного фланга НАТО. В сообщении подчёркивается, что Дания направит для участия в операции два истребителя F-16 и фрегат, оснащённый системами ПВО, Франция направит три истребителя "Рафаль", а Германия - четыре "Еврофайтера". Также участие примет Великобритания, о конкретных его формах пока не сообщается.

Говоря о событиях в ночь на 10 сентября, когда воздушное пространство Польши нарушили не менее 19 дронов (некоторые из них были сбиты - впервые с начала войны в Украине), Рютте обвинил Россию в беспрецедентном нарушении и отметил, что такие действие неприемлемы вне зависимости от того, были ли они умышленными, или дроны сбились с курса по ошибке. По словам Рютте, НАТО продолжает изучать обстоятельства случившегося. Ошибку не исключил президент США Дональд Трамп. В Польше убеждены, что Россия действовала сознательно, вероятно, желая проверить прочность ПВО НАТО. Такого же мнения придерживаются и лидеры ряда других стран.

В Москве отрицают, что дроны над Польшей были российскими, хотя и не прямыми словами. Представители российских ведомств говорят, что объекты для ударов на территории Польши "не назначались", а также намекают на то, что беспилотники могли быть украинскими.

Франция и Германия в связи с инцидентом в пятницу вызвали российских послов. Ожидается, что случившееся обсудит Совет безопасности ООН - по запросу Польши.

Латвия, Литва, Эстония и Польша ввели в последние дни ограничения на полёты на прилегающих к границам с Россией и Беларусью территориях. Польша полностью закрыла границу с Беларусью (об этом впрочем было объявлено ещё до налёта беспилотников). 12 сентября в Беларуси начались российско-белорусские военные учения "Запад", которые в Москве называют плановыми.



