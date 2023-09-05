Совершенно секретно, по заказу АП

Любопытный документ авторства четверки из СВОП (Совет по внешней и оборонной политике) "попал в руки" интернет-издания Newsland. Вполне известные персонажи, в докладе для администрации президента, предлагают "начать разговор с ведущими странами мирового большинства о возможности нанесения ограниченных ядерных ударов по странам, поддерживающим войну на Украине, прежде всего натовским". Саму Украину они предлагают "превратить в "дружественный нам буфер на границах с Западом". Никаких опровержений подлинности документа не поступило. Открещивается лишь один из указанных авторов. И то не по собственной нициативе, а по просьбам извне. Интересно, что указанный "секретный доклад" стал зеркальным антагонистом совершенно не секретной статьи директора института США и Канады Гарбузова, который за эту свою статью лишился работы. О конфликте идей - писатель Юрий Мухин, аналитик Андрей Колесников, военный эксперт Игорь Романенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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