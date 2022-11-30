Алексею Навальному в колонию перестали передавать письма от жены

Политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении в колонии строгого режима, перестали передавать письма от родственников. Об этом сообщила у себя в инстаграме его жена, Юлия Навальная. Она опубликовала записку от мужа, из которой следует, что он не получает от неё корреспонденцию.
"И снова от вас нет письма," - пишет Навальный жене, предлагая ей прислать ему адреса газет, в которых заключённые ищут жён по переписке.
Навальная отметила, что у её семьи хотя бы есть возможность связаться с Навальным через адвокатов. "А представьте, как издеваются над другими заключёнными, у которых и адвокатов-то вовсе нет. Сидит человек в заключении и думает, что про него все забыли," - написала супруга политика.
Ранее Алексей Навальный передавал из колонии свидетельства о том, что там издевательски относятся к заключённым и о применении пыток.
В середине ноября Навального перевели в помещение камерного типа. Во время пребывания там осуждённым разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.
- 17 января 2021 года Алексея Навального задержали на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался в Россию из Германии, где лечился после тяжёлого отравления ядом "Новичок". В феврале прошлого года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционера этапировали в исправительную колонию №2 во Владимирской области.
- В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. 14 июня его этапировали в колонию строгого режима. Он сам, его адвокаты и правозащитники, а также мировое сообщество считают уголовные дела против него политически мотивированными.
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