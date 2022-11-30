Алексею Навальному в колонию перестали передавать письма от жены

Политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении в колонии строгого режима, перестали передавать письма от родственников. Об этом сообщила у себя в инстаграме его жена, Юлия Навальная. Она опубликовала записку от мужа, из которой следует, что он не получает от неё корреспонденцию.

"И снова от вас нет письма," - пишет Навальный жене, предлагая ей прислать ему адреса газет, в которых заключённые ищут жён по переписке.

Навальная отметила, что у её семьи хотя бы есть возможность связаться с Навальным через адвокатов. "А представьте, как издеваются над другими заключёнными, у которых и адвокатов-то вовсе нет. Сидит человек в заключении и думает, что про него все забыли," - написала супруга политика.

Ранее Алексей Навальный передавал из колонии свидетельства о том, что там издевательски относятся к заключённым и о применении пыток.

В середине ноября Навального перевели в помещение камерного типа. Во время пребывания там осуждённым разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.