Навальный будет судиться с колонией из-за отказа выдать ему зимнюю обувь

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №6 во Владимирской области, заявил, что подаёт в суд на администрацию колонии из-за того, что ему не выдают зимние сапоги.
"Мой прогулочный двор — покрытый льдом бетонный колодец размером меньше камеры. Попробуй погуляй в таком в осенних ботинках. Но гулять надо. Это единственные доступные 1,5 часа свежего воздуха", – написано в телеграм-канале Навального.
По мнению политика, таким образом администрация колонии давит на него, поскольку делает заключенного более уязвимым. Если он заболеет, придётся просить помощи (выдать лекарства, позвать врача). Это даёт администрации дополнительный рычаг, чтобы требовать отказаться от каких-либо позиций, – говорится в сообщении оппозиционера.
- Согласно нормам вещевого довольствия осужденных, администрация колоний обязана выдавать заключенных комбинированные зимние ботинки и валенки с наступлением холодов. Другие заключенные, по словам оппозиционера, уже всё получили.
- На прошлой неделе Алексей Навальный сообщил, что его перевели в помещение камерного типа. Во время пребывания там осужденным разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.
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