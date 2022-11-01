Навальный сообщил, что его в седьмой раз с августа отправляют в ШИЗО

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, сообщил, что его вновь отправляют в штрафной изолятор. Это уже седьмое аналогичное наказание с августа.
Как говорится в сообщении в соцсетях от имени оппозиционера, администрация назначила ему новые 11 суток в ШИЗО - за то, что он "плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему "лейтенант Неймович", а не по имени отчеству".
Навальный отмечает, что перерыв между предыдущим двухнедельным пребыванием в ШИЗО и нынешним сроком составил 6 дней. "Отдохнул 6 дней в отряде СУОН (строгие условия отбытия наказания - РС). Ну и всё, хватит. А то расслабиться можно", - пишет политик.
В предыдущий раз о том, что его помещают в ШИЗО на 14 суток, сообщалось 11 октября. Тогда причиной решения Навальный называл отказ им мыть забор.
Осуждённым в штрафном изоляторе запрещаются свидания с родственниками, покупка еды во внутреннем магазине колонии, получение посылок. По описанию оппозиционера, ШИЗО в его колонии – это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.
Алексей Навальный, которого администрация колонии признала злостным нарушителем, безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.
Адвокат Навального Вадим Кобзев писал, что его подзащитного "шантажируют" тем, что его боли в спине, от которых он спасался ежедневными упражнениями, из-за пребывания в ШИЗО неизбежно вернутся.
- 17 января 2021 года Алексея Навального задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево", когда он возвращался в Россию из Германии, где лечился после тяжёлого отравления ядом "Новичок". В феврале прошлого года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционера этапровали в исправительную колонию № 2 во Владимирской области.
- В марте нынешнего года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Дополнительно ему назначили 1,2 миллиона рублей штрафа по обвинению в оскорблении суда. Политика также приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. 14 июня его этапировали в колонию строгого режима.
- В конце мая Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение по уголовному делу об экстремизме. 20 октября стало известно, что в отношении оппозиционера возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму. Навальный и его сторонники считают все эти дела политически мотивированными, с такой оценкой согласны и правозащитные организации.
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