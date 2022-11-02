Навальный призвал заключённых бороться за удобные стулья

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в колонии строгого режима во Владимирской области, призвал российских заключённых бороться за положенную им удобную мебель на тюремном производстве. В телеграм-канале основанного им профсоюза заключённых и работников ФСИН "Промзона" появилась листовка с инструкцией, как обратиться к руководству исправительного учреждения и потребовать замены табуретов на стулья со спинкой и регулируемой высотой.
В посте, опубликованном от имени Навального, указано, что в швейном производстве в российских зонах занято около 40 тыс. человек. Большинство из них сидят за швейными машинками на табуретах, что утомительно и вредно для здоровья, в то время как по правилам техники безопасности швеям положены стулья со спинкой и регуляцией высоты. Навальный упоминает, что при помощи юристов ФБК уже смог добиться улучшения условий труда в своей колонии, и призвал других заключённых последовать его примеру, пообещав им юридическую помощь.
Ранее Навальный сообщал, что за создание профсоюза заключённых его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). С августа он практически всё время находится в ШИЗО, 1 ноября он был помещён туда уже в седьмой раз.
- 17 января 2021 года Алексея Навального задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево", когда он возвращался в Россию из Германии, где лечился после тяжёлого отравления ядом "Новичок". В феврале прошлого года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционера этапровали в исправительную колонию № 2 во Владимирской области.
- В марте нынешнего года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Дополнительно ему назначили 1,2 миллиона рублей штрафа по обвинению в оскорблении суда. Политика также приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. 14 июня его этапировали в колонию строгого режима.
- В конце мая Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение по уголовному делу об экстремизме. 20 октября стало известно, что в отношении оппозиционера возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму. Навальный и его сторонники считают все эти дела политически мотивированными, с такой оценкой согласны и правозащитные организации.
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