Навальный призвал заключённых бороться за удобные стулья

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в колонии строгого режима во Владимирской области, призвал российских заключённых бороться за положенную им удобную мебель на тюремном производстве. В телеграм-канале основанного им профсоюза заключённых и работников ФСИН "Промзона" появилась листовка с инструкцией, как обратиться к руководству исправительного учреждения и потребовать замены табуретов на стулья со спинкой и регулируемой высотой.

В посте, опубликованном от имени Навального, указано, что в швейном производстве в российских зонах занято около 40 тыс. человек. Большинство из них сидят за швейными машинками на табуретах, что утомительно и вредно для здоровья, в то время как по правилам техники безопасности швеям положены стулья со спинкой и регуляцией высоты. Навальный упоминает, что при помощи юристов ФБК уже смог добиться улучшения условий труда в своей колонии, и призвал других заключённых последовать его примеру, пообещав им юридическую помощь.

Ранее Навальный сообщал, что за создание профсоюза заключённых его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). С августа он практически всё время находится в ШИЗО, 1 ноября он был помещён туда уже в седьмой раз.