Навальный получил премию США за гражданское мужество

Нью-йоркский фонд Train Foundation заочно вручил премию за гражданское мужество российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Церемония прошла в Нью-Йоркском университете. При вручении награды Train Foundation упомянул работу Навального во имя свободы и прозрачности в России.

Награду Навального принял его соратник Леонид Волков. Он сказал, что Навальный каждый день доказывает свою храбрость, отбывая наказание в российской тюрьме.

На церемонии также выступил артист балета, хореограф и актёр Михаил Барышников. По его словам, миссия Навального состоит в том, чтобы "отстаивать более демократическое видение России".

Барышников, бежавший в Канаду в 1974 году во время гастролей с советским государственным балетом, а затем переехавший в США, сказал, что Навальный "безумно храбр" в борьбе с "другой жестокой авторитарной Россией".

Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В марте 2022 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Навальный и его сторонники считают дело политическим, с такой оценкой согласны правозащитные организации.

На прошлой неделе Навальный сообщил, что против него возбудили ещё одно уголовное дело – о призывах к терроризму и экстремизму. По словам оппозиционера, в общей сложности ему может грозить до 30 лет тюрьму.

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