Навальный об издевательствах в колонии: "Мне ещё легче многих других" 

Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, прокомментировал репортаж телеканала "Дождь", в котором заключённые, сидевшие с Навальным, рассказали о суровых условиях, созданных администрацией учреждения специально для оппозиционера.

Навальный подтвердил, что находится в изоляции и "не знает почти ничего, кроме касающегося его лично". О сюжете на "Дожде" он узнал от посещавшего его адвоката, и от чего-то, как выразился политик, "просто в шоке". "Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал - куда он пропал?", - рассказал оппозиционер.



При этом Навальный подчеркнул, что ему ещё "гораздо легче многих". Он призвал своих сторонников не беспокоиться за него и говорить про тюрьмы в России не на его примере, а "говорить вообще". "Беззаконие, убийства, бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма", - резюмировал политик, отметив, что "всё это устраивает Путин". Навальный назвал президента России "упивающимся властью" и "психологически нездоровым" человеком с "глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях".

Ранее бывшие заключённые ИК №2 Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали об издевательствах над оппозиционером (в частности, ему не давали спать), а также о том, как их заставили участвовать в давлении на него.

С их слов, почти все заключённые в отряде были проинструктированы всячески провоцировать политика, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед остальными. По его сюжету, оппозиционер якобы является человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя репортаж "Дождя", заявил, что в Кремле не собираются проверять условия содержания Навального.

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